Djelatnici Hitne traže benificirani radni staž, ali i ostavku šefice: 'Idemo u prosvjed!'

Djelatnici hitne medicinske pomoći prvog listopada organiziraju prosvjed! Godinama, kažu, traže beneficirani radni staž, ali pomaka nema. Prije dva dana bili su na sastanku u resornom Ministarstvu.

Zbog manjka komunikacije, prozivaju šeficu Zavoda za hitnu medicinu Maju Grba Bujević - koja je prije rekla kako im ne treba beneficirani radni staž.

Oglasila se i šefica Hitne - poručuje da nema ovlasti donositi odluku o zahtjevima radnika. Sve je komentirala i ministrica Hrstić.

Što poručuju i koje zahtjeve djelatnici hitne medicinske pomoći imaju, pogledajte u prilogu

4.9.2025.
17:07
RTL Danas
