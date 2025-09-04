Djelatnici Hitne traže benificirani radni staž, ali i ostavku šefice: 'Idemo u prosvjed!'

ŠOK SNIMKA IZ ZAGREBA /
Pogledajte što je poštarica napravila s paketom u kojem je uređaj od 500 eura! Jasno je što slijedi
Djelatnici hitne medicinske pomoći prvog listopada organiziraju prosvjed! Godinama, kažu, traže beneficirani radni staž, ali pomaka nema. Prije dva dana bili su na sastanku u resornom Ministarstvu.
Zbog manjka komunikacije, prozivaju šeficu Zavoda za hitnu medicinu Maju Grba Bujević - koja je prije rekla kako im ne treba beneficirani radni staž.
Oglasila se i šefica Hitne - poručuje da nema ovlasti donositi odluku o zahtjevima radnika. Sve je komentirala i ministrica Hrstić.
Što poručuju i koje zahtjeve djelatnici hitne medicinske pomoći imaju, pogledajte u prilogu