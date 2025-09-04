Pogledajte što je poštarica napravila s paketom u kojem je uređaj od 500 eura! Jasno je što slijedi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ŠOK SNIMKA IZ ZAGREBA /

Nadzorna kamera uhvatila je poštaricu u Zagrebu, kako baca kutiju pred vrata stana. U kutiji se nalazio tablet za crtanje u vrijednosti od 500 eura. Iz Hrvatske pošte potvrdili su da je na snimci njihova radnica. Napominju kako ovo nije primjeren niti prihvatljiv način rukovanja pošiljkom.

Na terenu svakog dana pošiljke dostavlja oko 2000 poštarica i poštara. Većina posao obavlja profesionalno, a ovakvi su događaji rijetkost - poručuju iz pošte.

Poštarici prijeti otkaz

Zagrepčanka koja je naručila paket može podnijeti prigovor pošti i ostvariti naknadu štete.

"U skladu sa Zakonom o radu i internim aktima, poslodavac je pokrenuo stegovni postupak protiv radnice/poštarice, pri čemu se razmatraju sve zakonom propisane mjere, uključujući i mogućnost otkaza ugovora o radu", odgovorili su nam iz pošte.