Taksisti od Vlade traže uvođenje reda! Hrvatska obrtnička komora zatražila je vraćanje obveze posjedovanja izvoda iz licencije za djelatnost, jer taksist trenutačno može raditi samo s preslikom vozačke dozvole.

Komora koja zastupa interese oko šest tisuća taksista zalaže se i za uvođenje tipizirane registracije za autotaksi vozila. Obrtnici podupiru i plan ministra prometa Olega Butkovića o propisivanju maksimalne cijene po kilometru, čime se želi izbjeći naplaćivanje nerealnih cijena vožnje

Provozali smo se s taksistom Darijem Pavčecom iz Udruge Taxi Gorica koji nam je detaljno opisao o čemu je problem i naveo nam što točno traže. "Jedan taksi, jedna dozvola za svako vozilo i kad bi se opet uvela evidencija vozila da se može manje manipulirati", ističe Pavčec.

Problem sa stranim vozačima

Pitali smo u čemu je problem sa stranim vozačima. "Najveći problem za strane državljanine van Europske unije i Europe, je taj da je stjecanje vozačke u npr. Indiji i Nepalu, puno lakše nego ovdje. Vidimo da svaki dan na našim cestama imamo nesreće i najviše ih rade strani vozači taksija koji su iz tih država i ne znaju pravila prometa. Netko je to dopustio, a ne znamo zašto, pogotovo jer je to javni prijevoz putnika. Trebalo bi uvesti nešto da se kontrolira njegovo znanje kad dođe u Hrvatsku", ističe naš sugovornik.

Pavčec nam govori da u Udruzi Taxi Gorica sami rade provjere, iako to zapravo ne moraju. "To bi trebala raditi država da smanjimo nesreće u prometu i povećamo sigurnost, da ne dođe do većih nesreća. Strani vozači nažalost uopće ne znaju osnovna pravila", objašnjava taksist.

Problem prenaplaćivanja

Objasnio nam je i kako žele riješiti preplaćivanje, odnosno bolesne pljačke ljudi u iznosu od tisuću eura i više. "Da se uvedu maksimalne cijene. Bilo bi dobro da lokalne samouprave odrede maksimalne cijene i da se tako više ne mogu prenaplaćivati. Turistička smo zemlja, to nam nije nikakva reklama. Već dugo smo tražili da se uvedu maksimalne cijene, kako je bilo do 2018. Bitan nam je damping jer imamo agregatore koji dampiraju cijene, koji rade za digitalne platforme i svaka tri mjeseca otvaraju i zatvaraju firme", zaključuje Pavčec.