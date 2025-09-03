Dok je u Kini trajalo slavlje, Trumpu nije bilo do smijeha: 'Pozdravite Putina i Kima dok kuju zavjere'

NOVI SVJETSKI POREDAK /

Vojni spektakl u Kini! Dosad najvećom paradom, Kinezi su pokazali vojnu moć i ujedno oživjeli savezništvo od kojeg strahuje Zapad. Američki predsjednik Donald Trump sumnja na urotu. O miru se razgovara u rukavicama.

80 plotuna iz topova, za 80. godišnjicu pobjede u Drugom svjetskom ratu - znak za početak najmasovnije i najsnažnije vojne demonstracije u kineskoj povijesti. Prije modernog oružja - svjetsku pažnju privukao je kadar iz svečane lože - kineski predsjednik Xi Jinping, rame uz rame s ruskim kolegom Vladimirom Putinom i sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. Dosad neviđen prizor i iskaz savezništva. U trenutku dok se vojne formacije postrojavaju duž Avenije vječnog mira - stiže poruka bez zadrške: Kina se nasilja ne boji. Iz dalekog Washingtona tome je svjedočio i američki predsjednik Donald Trump koji se oglasio ironičnom objavom.

"Neka predsjednik Xi i divni narod Kine imaju sjajan i dug dan slavlja. Molim vas, prenesite moje najtoplije pozdrave Vladimiru Putinu i Kim Jong Unu, dok kujete zavjeru protiv Sjedinjenih Američkih Država", napisao je. Više o tome u prilogu...