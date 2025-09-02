Poslušajte Vučića kako se obraća Putinu na ruskom: 'Mi smo jedina zemlja koja vam nije uvela sankcije'
Podsjetio je na tešku situaciju u kojoj se zbog toga Srbija nalazi
Vladimir Putin sjeo je za stol s Aleksandrom Vučićem u Pekingu. Razgovor je trajao nešto više od pet minuta u sali gdje su bili brojni dužnosnici.
Vučić je istaknuo i da će Srbija zahvaljujući naftovodu koji će zajedno izgraditi s Mađarskom moći unaprijediti suradnju s Rusijom u oblasti energetike.
Predsjednik Srbije potom je pozvao ruske tvrtke koje su zainteresirane za sudjelovanje u infrastrukturnim projektima.
'Jedina smo zemlja u Europi koja vam nije uvela sankcije'
"Mi smo danas jedina zemlja u Europi koja nije uvela sankcije i sačuvat ćemo našu neutralnost", rekao je Vučić. Podsjetio je na tešku situaciju u kojoj se zbog toga Srbija nalazi.
"Bilatreralnu suradnju možemo povećati međusobno", dodao je Vučić na kraju razgovora te se zahvalio na prilici da se sretnu u Kini.
Obraćanje Putina predsedniku Srbije
Ruski predsjednik Putin poručio je predsjedniku Vučiću da se Rusija odnosi s poštovanjem prema neovisnoj orijentaciji Srbije.
"Spremni smo za zajednički rad. Nadam se da ćemo moći razgovarati detaljnije o ekonomskoj suradnji", rekao je Putin.
Predsjednik Srbije stigao je u utorak ujutro u Peking gdje će prisustvovati obilježavanju 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu.