Poslušajte Vučića kako se obraća Putinu na ruskom: 'Mi smo jedina zemlja koja vam nije uvela sankcije'

Vladimir Putin sjeo je za stol s Aleksandrom Vučićem u Pekingu. Razgovor je trajao nešto više od pet minuta u sali gdje su bili brojni dužnosnici.

"Za nas je od vitalnog značaja oblast energetike i opskrba plinom", naglasio je predsjednik Srbije koji je s ruskim predsjednikom Putinom sve vrijeme razgovarao na ruskom. Vučić je naglasio da je za Srbiju jako bitna suradnja s Rusijom na najvišem nivou, piše Kurir

Vučić je istaknuo i da će Srbija zahvaljujući naftovodu koji će zajedno izgraditi s Mađarskom moći unaprijediti suradnju s Rusijom u oblasti energetike.

Predsjednik Srbije potom je pozvao ruske tvrtke koje su zainteresirane za sudjelovanje u infrastrukturnim projektima.

'Jedina smo zemlja u Europi koja vam nije uvela sankcije'

"Mi smo danas jedina zemlja u Europi koja nije uvela sankcije i sačuvat ćemo našu neutralnost", rekao je Vučić. Podsjetio je na tešku situaciju u kojoj se zbog toga Srbija nalazi.

"Bilatreralnu suradnju možemo povećati međusobno", dodao je Vučić na kraju razgovora te se zahvalio na prilici da se sretnu u Kini.

Obraćanje Putina predsedniku Srbije

Ruski predsjednik Putin poručio je predsjedniku Vučiću da se Rusija odnosi s poštovanjem prema neovisnoj orijentaciji Srbije.

"Spremni smo za zajednički rad. Nadam se da ćemo moći razgovarati detaljnije o ekonomskoj suradnji", rekao je Putin.

Predsjednik Srbije stigao je u utorak ujutro u Peking gdje će prisustvovati obilježavanju 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu.