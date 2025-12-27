FREEMAIL
Schwarz slavio u Livignu i smanjio prednost Odermatta u borbi za vrh

Schwarz slavio u Livignu i smanjio prednost Odermatta u borbi za vrh
Foto: Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia

Austrijanac Marco je bio bolji od Švicarca Marca

27.12.2025.
14:23
Hina
Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia
Austrijanac Marco Schwarz pobijedio je u subotu u superveleslalomu kojeg su skijaši u Livignu vozili za Svjetski kup, ispred trojice Švicaraca među kojima je bio i vodeći u ukupnom poretku Marco Odermatt.

Schwarzje u Livignu ostvario svoju osmu pobjedu u Svjetskom kupu, ali prvu u superveleslalomu, s vremenom 1:10.33. Iza njega su ostala trojica Švicaraca drugi je Alexis Monney s 20 sekundi zaostatka, treći Franjo Von Allmen s 25 stotinki zaostatka, a Odermatt je  četvrti s 29 stotinke sporijim vremenom 

Iako je Odermatt danas ostao bez postolja prvi je u poretku superveleslaloma s 275 bodova. Drugi je Austrijanac Vincent Kriechmayr s 209 bodova, a treći njegov sunarodnjak Raphael Haaser sa 146 bodova.

U ukupnom poretku Odermatt je vodeći s 855 bodova, Schwarz je drugi s 451 bodoma, a treći je još jedan Švicarac Loic Meillard s 380 bodova. 

POGLEDAJTE VIDEO: Počela je jedna od najopasnijih utrka svijeta: Jak vjetrovi i valovi postaju najveća opasnost

Marco SchwarzMarco OdermattSvjetski KupSuper G
