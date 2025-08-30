Srbi čestitali rođendan Aleksandru, ali ne Vučiću. Plakati osvanuli u više gradova: 'Volimo te!'

Jumbo-plakati s fotografijom i rođendanskom čestitkom bjeloruskom predsjedniku Aleksandru Lukašenku (71) privukli su pažnju u Beogradu i Novom Sadu.

"Sretan rođendan predsjedničke Lukašenko! Voli te Srbija", piše na ćirilici na plakatima koji su postavljeni na više mjesta, a potpisuje ih Ivan Ivanović iz desničarskog Konzervativnog pokreta "Naši".

@Tsihanouskaya Билборды Лукашенко в Сербии – Поздравление с днём рождения



В Белграде и Нови-Саде появилась поздравительная открытка к дню рождения Президента Александра Лукашенко pic.twitter.com/sPxzspvHf1 — Иван Ивановић (@ivan_nasi) August 30, 2025

Pokret je i prošle godine pružio podršku Lukašenku, kojeg mnogi nazivaju posljednjim europskim diktatorom, kada su glavni grad Srbije oblijepili plakatima s natpisom "Srbija je uz Lukašenka".

Prijateljstvo Srbije i Bjelorusije

"Naši" su plakatima ranije podržavali i Milorada Dodika, napadali pokojnog srbijanskog premijera Zorana Đinđića i aktualne predstavnike opozicije, prenosi Nova.rs. U prvim godinama vladavine aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, oštro su mu se protivili.

Bjeloruski predsjednik rođen je na današnji dan 1954. godine u Kopjisi u Vitebskoj oblasti, dok je na čelo države došao 1994. godine.

Krajem 2019. godine Vučić ga je ugostio u Beogradu i priredio mu svečani doček ispred Palače "Srbija". Srpski predsjednik istaknuo je da su Srbija i Bjelorusija prijateljske zemlje s odličnim političkim i ekonomskim odnosima.

POGLEDAJTE VIDEO: Vučić spreman za dijalog, spremni i prosvjednici, ali samo pod jednim uvjetom