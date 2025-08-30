Progovorio otac bebe nađene kraj kontejnera: 'Rekao sam 'pazi na dijete', zaspao...'

Saša P. (20), suprug Aleksandre P. (19), koja je jučer ostavila svoju novorođenu bebu pored kontejnera u Zemunu, ekskluzivno je za Telegraf govorio o tome što se dogodilo njihovoj obitelji, a kroz suze i nevjericu započeo je svoju priču opisujući dan kada je njegova supruga odlučila ostaviti svoju novorođenu bebu u vreći.

"Ležali smo u kući, djeca su se igrala, a ja sam zaspao. Ona je dobra, ljubazna osoba, stvarno je divna. Posvađali smo se jer je moja kći Maša izvukla sigurnosni blok iz struje. Odmah ga je uzela iz djetetove ruke i odmaknula dijete da ne bi stavljalo ruke u struju, a ja sam joj rekao 'ljubavi, molim te, više pazi na dijete dok spavam'. Rekla je da i ja moram biti s njom. Rekao sam dobro, ali dok sam spavao ona mora više paziti i tu smo se posvađali. Oboje smo se bojali za dijete, sve je prošlo, ali smo se nastavili svađati", kaže Saša i dodaje da mu se činilo da nešto muči Aleksandru nakon poroda:

"Sjeli smo da razgovaramo, ona je divna osoba i dobra je majka, ali otkako se porodila nju je nešto mučilo i nije mi htjela reći", rekao je.

Odrasla je po domovima

Njegova supruga nije imala ni oca ni majku i cijeli život je provela u domovima. "Dogovorili smo se da dijete nazovemo Sandra, tako su je zvali u domu. Nije imala roditelje, odrasla je u Zvečanskoj i cijeli život provela po domovima, ali ne želim da moja djeca cijeli život provedu po domovima", u suzama kaže Saša P. i dodaje:

"Mi se stvarno trudimo oko djece, da imaju što jesti, piti, da budu lijepo odjevena, da ih prošetamo, vodimo u park, igramo se sa njima, svuda ih vodimo. Ja kada sam saznao da se porodila ja sam toliko bio sretan. Kada sam vidio da je beba pored kante, kada su mi policajci pokazali, počeo sam se tresti. Ne znam šta joj je bilo, ona je draga i dobra majka. Možda je upala u postporođajnu depresiju", rekao je.

'Ja sam joj i brat i prijatelj i muž'

Saša ističe da kada su pronašli njegovu suprugu u trgovini dok je kupovala potrepštine za djecu i kuću te je pitali zna li što je učinila, činilo se da nije svjesna što se događa. "Nisu nam dali da razgovaramo, samo me pogledala, vidjela me kako plačem i spustila je glavu. Kad su je pitali je li svjesna što je učinila, rekla je da nije. Kao da im nije bila u stanju reći što se dogodilo" kaže i nastavlja:

"Pokazali su mi snimak i pitali me je li to moje dijete, ja sam rekao da nije. Onda sam ih zamolio da pogledam još jednom, oni su mi jedno 20-30 puta dali da pogledam snimak, da ja budem siguran je li to moje dijete... Ja kada sam prepoznao moju malu bebicu, bio sam u šoku, tresao sam se, nije mi bilo dobro. Samo mi nije jasno šta joj se dogodilo, zašto je tako reagirala. Ona kada je bila mala nije imala pažnju, ona ne zna šta su očinska i majčinska ljubav. Ja sam joj bio i brat i prijatelj i muž", ispričao je Saša.

Rekao je da bi volio vidjeti ženu koja je pronašla bebu i da joj zahvali na svemu. "Jedno dijete je u bolnici, sve je u redu s njom. Maša je u Zvečanskoj. Volio bih da se moja djeca vrate, nisam imao djetinjstvo, ako meni otac nije pružio dobro djetinjstvo, želim ga pružiti svojoj djeci. Radim u građevinarstvu kako bi moja djeca imala sve...", rekao je Saša.

