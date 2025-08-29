Maja je našla bebu u zatvorenoj vrećici: 'Hvatala je zrak, gušila se...'

Cure šokantni detalji iz Srbije vezani uz pronalazak bebe kraj kontejnera u Zemunu.

Podsjetimo, novorođenče je pronađeno u petak rano ujutro, bilo je živo i prema navodima srbijanskih medija, riječ je o djetetu starosti između sedam i 10 dana. Bebu su prevezli u KBC Zemun i do objave ovog teksta još se nije znalo u kakvom je stanju dijete.

Bebu je našla Maja Miladović koja je za srbijanske medije rekla da se, kao i svakog jutra, šetala psa Dunavskom ulicom u Zemunu kad je naišla na vrećicu iza kontejnera u kojoj se nešto micalo.

"Negdje oko 8:20 prolazila sam ovuda kako bih nahranila mace i čula sam jedan neobičan zvuk, kao jecanje, nedefiniran, ali koji se povremeno ponavljao pa prestajao. Bila sam zabrinuta, mislila sam da su se možda neki pas ili mačka zaglavili ili da je netko bacio novorođene mačiće ili psiće jer nisam mogla odrediti odakle taj zvuk dolazi. Preskočila sam ogradu i vidjela neko grmlje. Bila sam uvjerena da se neka mačka zaglavila, međutim kada sam se podigla, vidjela sam vrećicu i da se nešto miče u vrećici. Bila sam potpuno u šoku. Kad sam otvorila vrećicu i skinula ručnik, ugledala sam bebu. Bila sam šokirana", ispričala je u dahu Maja za Telegraf.rs

S obzirom na stanje u kojem je novorođenče pronađeno, postojala je ozbiljna zabrinutost za njezino zdravlje jer se, kako je objasnila Maja, djevojčica borila za zrak.

"Beba je bila u lošem stanju, otvarala je usta, hvatala zrak i bila je blijeda, gušila se. Međutim, sada iz bolnice kažu da je beba stabilno", kazala je. Tvrdi da je tim hitne pomoći po dolasku ustvrdio da je beba stara oko sedam dan.

Dodala je i da je riječ o djevojčici, da je odmah pozvala Hitnu, a oni da su zvali policiju. "Brzo su stigli, beba je preuzeta nakon što su ustanovili da je u dobrom stanju", ispričala je.

