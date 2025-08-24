Beba ispala iz automobila u vožnji, čini se da je svemu kumovao stariji brat

Dijete staro godinu i pol teško je ozlijeđeno nakon što je ispalo iz automobila u vožnji. Nesreća se dogodila na talijanskoj županijskoj cesti koja od Corchiana vodi prema Viterbu, dok je dječak putovao s majkom i trogodišnjim bratom, javlja Coriere della sera.

Prema onome što je rekla majka, čini se da je stariji brat prvo otkopčao sigurnosni pojas na dječjoj sjedalici u kojoj je sjedio mlađi brat, a zatim i otvorio stražnja vrata automobila, nakon čega je mališan ispao iz vozila u pokretu.

Majka je odmah zaustavila automobil, podigla dijete s ceste i odvezla ga u hitnu službu bolnice Santa Rosa, gdje je ušla držeći ga krvavog u naručju. Liječnici su zbog težine ozljeda odlučili dijete hitno prevesti helikopterom u rimsku bolnicu Policlinico Gemelli, gdje se i dalje nalazi u teškom stanju.

Naknadno je intervenirala policija iz Viterba kako bi provjerila majčin iskaz. Istražitelji su utvrdili da je dinamika događaja jasna i da se radi o nesretnom slučaju.

