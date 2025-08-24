Borba za svaki centimetar: Rusi preuzeli kontrolu nad dva ukrajinska naselja

Ruske snage preuzele su kontrolu nad još dvama naseljima duž tisuću kilometara duge fronte u istočnoj ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, priopćilo je u subotu rusko ministarstvo obrane.

Ministarstvo je u petak priopćilo da su ruske snage zauzela tri sela tijekom sporog napredovanja kroz tu regiju.

Ukrajinska vojska nije potvrdila da je došlo do promjene kontrole nad ijednim od sela, no kazala je da su njezine snage od ruskih preuzele naselje zapadnije na rubu Dnjipropetrovske oblasti.

Reuters nije mogao nezavisno potvrditi izvješća s ratišta nijedne od dviju strana.

Od neuspješnog pokušaja da napreduje prema glavnome gradu Kijevu prvim tjednima od početka invazije u veljači 2022., snage Moskve usredotočile su se na zauzimanje regije Donbas na istoku, koju čine Donjecka i Luhanska oblast.

U priopćenju ruskoga ministarstva kaže se da su zauzeta sela Kleban-Bik, sjeverozapadno od grada Torecka, koji mjesecima trpi napade, te Seredne, selo bliže administrativnoj granici sjeveroistočne Harkivske oblasti.

Dva sela, za koja se kaže da su zauzeta u petak, Katerinivka i Rusin Jar, nalaze se u blizini još jednoga grada pod pritiskom, Kostjatinivke.

Glavni stožer ukrajinske vojske poručio je samo da je Katerinivka jedno od nekoliko mjesta pod neprijateljskim napadima.

U odvojenom priopćenju vojske kaže se da su ukrajinske snage vratile selo Zelenij Haj u blizini Dnjipropetrovske oblasti, mjesto u koje su Moskovske snage, kako tvrde, prodrle.

U izvješću se kaže da je selo pod novim ruskim napadima.

Ukrajinska vojna obavještajna služba HUR priopćila je da je provela zajedničku operaciju u suradnji s vojnim postrojbama kako bi zaustavila napredovanje u Donjeckoj oblasti, kao i pokušaje da se prodre u Dnjipropetrovsku oblast.

POGLEDAJTE VIDEO Zašto svi o njima pričaju nitko nema pojma što su famozna sigurnosna jamstva za Ukrajinu?