FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZNATO IME /

Vukovar brzo reagirao nakon otkaza Čabraji: Evo tko dolazi na klupu

Vukovar brzo reagirao nakon otkaza Čabraji: Evo tko dolazi na klupu
×
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

16.3.2026.
14:33
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Nakon odlaska Silvijo Čabraja, HNK Vukovar 1991 dobiva novog trenera. Kako je potvrđeno za Sportske novosti, klupu posljednjeplasirane momčadi SuperSport HNL preuzet će Tomislav Stipić.

Informaciju je potvrdio sportski direktor kluba Dražen Pernar.

“Da, Stipić je naš izbor i vjerojatno ćemo ga službeno predstaviti u utorak”, rekao je Pernar.

Unatoč teškoj situaciji na ljestvici, u Vukovaru vjeruju da borba za ostanak još nije izgubljena. “Nismo prestali vjerovati da možemo ostati u ligi. Nadamo se da će nova energija na klupi donijeti pomak”, dodao je.

Stipić (46) tako postaje četvrti trener Vukovara ove sezone, nakon Gordon Schildenfeld, privremenog rješenja Kristijan Polovanec i Čabraje.

U dosadašnjoj karijeri vodio je niz klubova, među kojima su FC Ingolstadt II, FC Erzgebirge Aue, Stuttgarter Kickers, Nantong Zhiyun, Grasshopper Club Zürich te NK Slaven Belupo, gdje je radio od 2019. do 2021. godine. Nakon toga vodio je i FK Auda, Riga FC, CSKA Sofia te marokanski Maghreb Association Sportive de Fès, gdje je imao posljednji angažman 2025. godine.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
