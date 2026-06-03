Fiat pokazao prvu fotografiju novih modela: Ovo su Grizzly i Grizzly Fastback

FIAT je otkrio prvu službenu fotografiju automobila Grizzly i Grizzly Fastback, dva nova modela dizajnirana za proširenje globalne linije marke i jačanje njezine prisutnosti u C-segmentu. Napravljena na zajedničkoj globalnoj platformi i osmišljena za svjetsku publiku, dva vozila oživljavaju FIAT-ovu viziju demokratske mobilnosti, svako sa svojim jasnim identitetom.

Grizzly je svestran, prostran i pristupačan SUV, prirodno prilagođen obiteljskom životu - od svakodnevne gradske upotrebe do duljih putovanja. Njegove uspravnije, kompaktnije proporcije maksimiziraju unutrašnji prostor i praktičnost, posebno u visini i prostoru kabine. Grizzly Fastback umjesto toga izražava dinamičniji i sofisticiraniji duh, s elegantnom siluetom i profinjenijim, izražajnijim izgledom te većim uzdužnim prtljažnim kapacitetom za dulja putovanja i korištenje orijentirano na stil života.

"Grande Panda označila je povratak FIAT-a pristupačnim obiteljskim vozilima. S Grizzly i Grizzly Fastback upotpunjujemo ovu liniju s dva vozila dizajnirana prema različitim potrebama, različitim stilovima života, ali koja dijele istu ideju: pametna, pristupačna i ukorijenjena u FIAT-ovom dizajnerskom DNK. Zajedno vraćaju FIAT u srce tržišta obiteljske mobilnosti s potpunom i koherentnom linijom", rekao je Olivier Francois, izvršni direktor FIAT-a i globalni direktor marketinga Stellantis.

Foto: FIAT

Dizajniran za svakodnevni život - bez kompromisa

Dostupni s punom ponudom pogonskih sklopova, od benzinskih do BEV, oba modela ističu se svojom snažnom prisutnošću i prepoznatljivim LED potpisom.

Osim svojih kontrastnih osobnosti, Grizzly i Grizzly Fastback dijele istu ambiciju: podići iskustvo u automobilu na višu razinu kroz profinjene interijere, pažnju posvećenu detaljima i tehnologije osmišljene za pojednostavljenje svakodnevnog života.

Unutar kompaktne dužine manje od 4,5 metara, postavljaju novi standard u praktičnosti, nudeći izniman unutrašnji prostor i najbolji kapacitet prtljažnika u klasi - ključni element njihovog pozicioniranja.

Kao dio globalnog industrijskog projekta, Grizzly i Grizzly Fastback bit će distribuirani na različitim lokacijama diljem svijeta, osiguravajući konkurentnost, fleksibilnost i blizinu ključnih tržišta u Europi, Bliskom istoku i Latinskoj Americi. Obitelj Grizzly bit će predstavljena u Europi te na Bliskom istoku i u Africi u drugoj polovici 2026. godine.