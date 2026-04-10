Popularni gradski SUV dobio i benzinsku verziju: Cijena je prilično nestvarna

Fiat predstavlja treću verziju Grande Pande. Hibridnom i električnom pogonu pridružuje se benzinski motor s ručnim mjenjačem po iznimnoj cijeni 15.990 eura.

Dodavanjem benzinske verzije Fiat zaokružuje ponudu obitelji Grande Panda. Ova posljednja verzija ispunjava misiju marke da pruži pristupačnu i svestranu mobilnost širokom rasponu vozača s cjelovitom linijom pogonskih sklopova: benzinskim (74 kW/100 KS s ručnim mjenjačem), hibridnim (81 kW/110 KS s 48-voltnom litij-ionskom baterijom i eDCT mjenjačem) i električnim (baterija 44 kWh i elektromotor snage 83 kW/113 KS).

Nova cjelovita linija pogonskih sklopova uključuje: novo predstavljenu benzinsku verziju sa 1,2-litrenim 3-cilindarskim turbo benzinskim motorom koji razvija 74 kW (100 KS) i 205 Nm okretnog momenta u kombinaciji sa 6-stupanjskim ručnim mjenjačem idealno usklađenih prijenosnih omjera.

Tri razine opreme

Uz Start&Stop tehnologiju za dodatnu učinkovitost u gradskoj vožnji, ova nova verzija nudi tradicionalno i intuitivno iskustvo vožnje koje je idealno za kupce koji cijene jednostavnost, praktičnost i svakodnevno upotrebljive performanse.

Zatim, hibridni pogonski sklop koji razvija kombiniranih 81 kW (110 KS), u kombinaciji s 48-voltnom litij-ionskom baterijom i mjenjačem s dvostrukom spojkom (eDCT) s integriranom elektromotorom kako bi se osigurale optimalna učinkovitost i uglađene hibridne performanse. Konačno, električna varijanta s baterijom kapaciteta 44 kWh u kombinaciji s elektromotorom snage 83 kW (113 KS) za vožnju s nultom emisijom.

Grande Panda dolazi s tri razine opreme - POP, ICON i LA PRIMA - za sve pogonske sklopove, a svaka je prilagođena različitim potrebama i ukusima. Osnovna verzija POP naglašava praktičnost, s ručnim klima uređajem, modernom 10-inčnom digitalnom instrumentnom pločom, priključnom stanicom za pametne telefone i sveobuhvatnom sigurnosnom opremom (šest zračnih jastuka, sustav pomoći za zadržavanje u voznom traku - Lane Keeping Assist, aktivno kočenje u nuždi - Active Emergency Braking, upozorenje vozača na umor - Driver Drowsiness Warning i stražnji parkirni senzori).

Sedam živahnih nijansi boje

Viša razina opreme ICON dodaje potpuno LED osvjetljenje sprijeda i straga te 10,25-inčni zaslon osjetljiv na dodir s bežičnim zrcaljenjem pametnih telefona za upečatljiviji nastup i bolju povezivost.

Na vrhu, LA PRIMA nudi 17-inčne aluminijske naplatke, kožni obruč upravljača, armaturnu ploču s obogom "Bambox", gornji zatvoreni pretinac ispred vozača, automatski klima uređaj, ugrađenu navigaciju i prednje parkirne senzore sa stražnjom kamerom za tehnološki bogatije iskustvo.

Svi paketi opreme nude se u sedam živahnih nijansi: Gelato bijela, Cinema crna, Passione crvena, Acqua Azure, Limone žuta, Lago plava i Luna brončana, što naglašava razigrani, moderni karakter Grande Pande.

Jasna filozofija dizajna

Ali ono što ujedinjuje sve verzije Grande Pande je jasna filozofija dizajna. Inspirirana duhom originalne Pande iz 1980-ih, moderna Grande Panda ima odvažne proporcije, snažne linije i prepoznatljive stilske elemente poput LED prednjih svjetala u obliku piksela, stražnjih svjetala u obliku kocke i prepoznatljivog 3D natpisa „PANDA“ na vratima. Unutrašnjost nastavlja ovaj fokus na inteligentan dizajn usmjeren na ljude, nudeći najveću širinu u visini ramena u klasi, fleksibilne mogućnosti prtljažnika i intuitivnu tehnologiju prilagođenu svakodnevnom životu.

Cijene novog modela vrlo su atraktivne: Osnovna verzija POP s akcijskom cijenom i uz Fiat operativni leasing dostupna je od 15.990 EUR, a sadrži više nego najosnovniju opremu: ručni klima uređaj, digitalnu instrumentnu ploču, šest zračnih jastuka i dodatke za aktivnu sigurnost, središnje daljinsko zaključavanje, električne podizače prozora, stražnje parkirne senzore…

