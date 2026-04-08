Druga generacija popularnog SUV-a sve radi kako treba, ali jedno pitanje visi u zraku

Ako tražite automobil koji izgleda kao da ide na planinu, ali u stvarnosti većinu vremena provodi između posla, trgovine i omiljenog kafića, novi Volkswagen T-Roc dolazi kao stvoren za tu ulogu. Druga generacija ovog popularnog SUV-a nije napravila revoluciju, ali je zato fino ispeglala sve ono što je već bilo dobro.

Na prvi pogled jasno je da je T-Roc malo 'odrastao'. I to taman toliko da ponudi više prostora u kabini i prtljažniku, ali da i dalje ostane dovoljno kompaktan za gradske gužve i borbu za parkirno mjesto. Ukratko, još uvijek je dovoljno mali da ga ne proklinješ svaki put kad ideš u centar, a dovoljno velik da ne moraš igrati Tetris s vrećicama iz dućana.

Foto: BOJAN TERGLAV

Dizajn je promijenjen i više nije onako kutijast kako smo ga pamtili. Linije su sada izduženije i elegantnije, kao da je netko u Volkswagenu odlučio stisnuti ga sa strane i lagano razvući prema naprijed. Rezultat je SUV koji izgleda modernije i dinamičnije, ali i dalje zadržava onu dozu robusnosti zbog koje ga ljudi i biraju. Moramo biti iskreni i reći kako su se mnogi na cesti okretali za novim T-Rocom, što jasno pokazuje da su dizajneri uspjeli u svom naumu. Mi smo imali prilike družiti se s modelo VW T-Roc NF 1.5 eTSI DSG Trend.

Dojam? Mnogi bi rekli - tipičan 'Nijemac'

Unutra će vas dočekati tipičan Volkswagenov pristup. Sve je uredno, logično i poznato, bez previše eksperimentiranja. Neki će reći da je malo dosadno, ali realno, to je ona vrsta dosade koja znači da sve radi kako treba. Digitalni kokpit i infotainment od 10,3 inča daju moderni štih, a povezivanje s mobitelom ide bez ikakvih komplikacija. No, moramo napomenuti kako i dalje ostaje ona mala gorčina jer neke stvari, poput kamere za vožnju unatrag ili primjerice elektronički sklopivi retrovizori nisu standard, ali to je već stara VW priča.

Pravi dojam ovog auta ipak dolazi tek kad ga krenete voziti. Na cesti se ponaša sjajno, a na autocesti još bolje. Tijekom vožnje brzinama između 130 i 140 km/h kabina ostaje iznenađujuće tiha. Nema neugodnog šuma vjetra, nema buke od kotača koja te tjera da pojačaš radio. Sve djeluje mirno i kontrolirano, kao da auto želi reći 'samo ti vozi, ja ću ostalo'. Upravo ta izolacija daje osjećaj više klase nego što T-Roc zapravo jest.

Udobnost je također na visokoj razini. Ovjes lijepo pegla neravnine i auto bez problema upija svakodnevne gradske i međugradske izazove. Nije mekan poput nekih francuskih modela, ali nudi odličan balans između udobnosti i stabilnosti. Ukratko, služi svrsi i to radi vrlo uvjerljivo. Mnogi bi rekli - tipičan 'Nijemac'.

Spusti u nižu i slučaj kako motor 'prede'

Ispod haube nalazi se poznati 1.5 eTSI motor sa 115 konjskih snaga, uz DSG automatski mjenjač koji odrađuje posao glatko i bez trzaja. Riječ je o mild hybridu s malom baterijom koja je tu tek toliko da pomogne T-Rocu pri pokretanju. Ubrzanje do stotke traje nešto više od deset sekundi, što je sasvim pristojno za ovu klasu. Ako voliš malo živahniju vožnju, postoji i jača verzija, ali većina vozača će s ovom osnovnom biti sasvim zadovoljna. T-Roc jednostavno nije zamišljen kao sportaš, nego kao pouzdan partner za svaki dan.

No, ono što vožnju čini zanimljivijom je mogućnost igranja s mjenjačem. Kad ti dosadi automatika, možeš preuzeti kontrolu i ručno mijenjati brzine, spuštati u niže brzine samo da čuješ i osjetiš motor. Taj mali 'ručni' moment daje jednu dozu zabave koju možda i nismo očekivali od ovoga auta, barem ne na ovoj razini opreme.

Iako ova razina opreme nema klasične modove vožnje, T-Roc se u praksi ponaša kao da ih ima. U standardnom D modu vožnja je mirna i štedljiva, idealna za svakodnevicu. Prebacivanjem u S mod auto postaje živahniji, drži više okretaje i brže reagira na gas, čak i kad stojiš na mjestu osjeti se spremnost za ubrzanje. Tu su i već spomenute 'polugice' iza volana koje omogućuju ručno mijenjanje brzina, ali zanimljivo je da se sustav iz ručnog mijenjanja brzina nakon nekog vremena sam vraća u prethodno postavljeni automatski način rada. Kao da ti kaže 'dobro je, zabavio si se, sad ću ja opet preuzeti'.

Super ideja s prtljažnikom

Potrošnja se pokazala vrlo korektnom. Na autocesti, uz brzine oko 130 km/h, prosjek od sedam litara djeluje kao sasvim razuman rezultat. Nije rekordno nizak, ali je dovoljno dobar da ne razmišljaš o svakoj kapljici goriva. U gradu možete očekivati sličnu potrošnju, eventualno malo nižu.

Praktičnost je još jedna od jačih strana ovog modela. Prtljažnik je ugodno iznenađenje, posebno zbog dvostrukog dna koje je dublje nego kod nekih konkurenata.

Taj detalj se možda ne čini spektakularan na papiru, ali u stvarnosti znači da ćeš bez problema posložiti stvari za dulje putovanje ili jednostavno ubaciti hrpu namirnica iz dućana bez nervoze i naguravanja, a gornji dio će vam onda ostati za primjerice kofere i putne frižidere.

Nenametljiva kvaliteta - najveća snaga

Sve u svemu, novi T-Roc ostavlja dojam zrelog i dobro zaokruženog automobila. Nije spektakularan, ali je pouzdan, uglađen i iznimno ugodan za svakodnevno korištenje. Upravo u toj nenametljivoj kvaliteti leži njegova najveća snaga.

No, uvijek postoji ono “ali”. Cijena osnovnog modela u Trend opremi penje se na nešto više od 30 tisuća eura, dok top verzija R-Line ide i do oko 44 tisuće. To znači da dodatna oprema može podići cijenu i do 50 posto u odnosu na početnu. U trenutku kada konkurencija s Dalekog istoka nudi sve više opreme za manje novca, to postaje ozbiljno pitanje.

Jer koliko god T-Roc bio dobar, pouzdan i uglađen, tržište se mijenja. Novi igrači ne igraju po starim pravilima i kupcima nude drugačiju računicu. Volkswagen se i dalje oslanja na reputaciju i provjerenu kvalitetu, ali bit će zanimljivo vidjeti koliko dugo će to biti dovoljno.

Za sada, novi T-Roc ostaje siguran izbor. Auto koji neće razočarati, koji će odraditi sve što treba i pritom izgledati dovoljno dobro da se ne izgubi u masi. A ponekad je upravo to ono što većina vozača zapravo traži.