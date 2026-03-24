Auto na koji svi zinu: Vozili smo ljepoticu s 'tuđim' srcem i jednom velikom zagonetkom

Svi ljubitelji automobila, a posebice Mazde, sjećaju se električne avanture zvane MX-30. Sada, nakon godina čekanja, Mazda se napokon vraća na veliku scenu s modelom 6e.

No, ovo nije samo Mazdin proizvod. Naime, kako bi stvorila nasljednika legendarne 'šestice', Mazda je povukla neočekivani potez - udružila se s kineskim partnerom.

Rezultat je pred vama - Mazda 6e, automobil koji na prvu osvaja dizajnom, iznenađuje kvalitetom interijera i tjera vas da se zapitate o logici moderne autoindustrije. Je li ovo pravi duhovni nasljednik ili samo prekrasno zapakirani kompromis?

Foto: Bojan Terglav

Dizajn koji zaustavlja promet

Ako ništa drugo, jedna stvar je sasvim sigurna. Ovo je definitivno jedan od najbolje dizajniranih automobila u zadnjih nekoliko godina. Mazda 6e ima koja ostavlja bez daha i za kojom se okreću glave gdje god se nalazili. Čak i kada je auto parkiran imate dojam kao da se kreće - nešto nevjerojatno.

U prepoznatljivoj 'Soul Red Crystal' boji Mazda 6e izgleda kao da su je lakirali tibetanski redovnici u sedamdeset slojeva. Dizajneri su uspješno prenijeli Kodo filozofiju na novu platformu, stvarajući linije koje su istovremeno mišićave i elegantne.

Iako na prvu izgleda kao klasična limuzina, 6e je zapravo praktični liftback s petim vratima, što značajno povećava njezinu iskoristivost. Mnogi novinari koji su je testirali na dugim europskim turama, poput one u Alpama, bez oklijevanja su je proglasili najljepšim automobilom na putu. Agresivna prednja svjetla i aktivni stražnji spojler koji se podiže pri većim brzinama daju joj sportski štih, čak i dok stoji na parkiralištu.

O svjetlosnom potpisu ovog automobila mogli bismo pričati satima. Pri otključavanju automobila LED diode počinju svoju zanimljivu igru i dobivate osjećaj kao da gledate kombinaciju Transformera i Knight Ridera (oni malo stariji znat će o čemu pričam). Jednostavno - predivno. Jednom prilikom smo valjda 10 puta otključali i zaključavali automobil samo kako bismo uživali u igri svjetla.

Kineski geni, japanska duša

Ispod ove prekrasne vanjštine krije se platforma razvijena u suradnji s kineskim gigantom Changan, konkretno na bazi njihovog modela Deepal L07. No, ovdje valja napomenuti kako ovo nije puko 'lijepljenje' Mazdinog znaka na tuđi automobil.

Mazdini inženjeri proveli su mjesece u Europi, precizno podešavajući ovjes, upravljač i odziv na gas kako bi automobil zadržao onaj prepoznatljivi 'Jinba Ittai' osjećaj – jedinstvo vozača i stroja.

Rezultat je električni automobil koji se vozi iznenađujuće 'mazdinski'. Pogon je isključivo na stražnje kotače, a raspored težine je gotovo savršenih 50:50, što jamči agilnost i zabavu u zavojima.

Unutrašnjost za premium klasu... s jednom zamkom

Otvorite vrata bez okvira i dočekat će vas kabina koja bi mogla posramiti i znatno skuplje njemačke konkurenate. U višim paketima opreme, kombinacija prave kože, antilopa i kvalitetne plastike stvara dojam luksuza koji je rijetko viđen u ovom cjenovnom rangu. Sve je čvrsto, precizno i ugodno na dodir. No, tu dolazimo do spomenute zamke. Naime, kako bi modernizirala cijelu 'priču' Mazda je gotovo sve fizičke tipke preselila na ogroman centralni ekran od 14,6 inča.

Želite podesiti retrovizore? Ekran. Uključiti brisače? Ekran. Ako ste voljeli intuitivne kotačiće za klimu, pripremite se na 'digitalni pilates' prstima dok pokušavate pogoditi željenu funkciju. Ipak, ovdje valja spomenuti vrlo dobar 'voice command' sustav koji uvelike pomaže u riješavanju spomenutih 'problema', poput gašenja brisača, otvaranja/zatvaranja panoramskog sjenila, dizanje/spuštanje glavnih svjetala, pojačavanje/stišavanje zvuka. Samo treba znati malo engleskog jezika i stvar zaista dobro radi.

Drugi, još veći prigovor mnogih vozača odnosi se na poziciju sjedenja. Sjedalo se, čak i u najnižem položaju, čini previsokim, stvarajući osjećaj da sjedite 'na autu', a ne 'u njemu' – što je pomalo neobično za brend poznat po sportskim vozačkim pozicijama. I za to imamo objašnjenje, a zove se - baterija. Ona je, naime, smještena ispod sjedala i zato je polažaj za volanom takav kakav jest.

Ono što je nas posebno živciralo je, kao i kod svih novih automobila, sustav sigurnosti koji nas je, ako ga ne bismo odmah isključili, dovodio do ludila. Dakle, čim bi pogledali u ekran samo da vidimo kartu/radio stanicu/pjesmu/ bilo što, praktički nakon jedne sekunde, sustav signalizira da se koncentrirate na vožnju.

Paradoks ispod haube: Veća baterija, sporije punjenje?

Mazda 6e nudi dvije opcije baterija, a odluka između njih je prava zagonetka.

Standardna verzija dolazi s LFP baterijom kapaciteta 68,8 kWh, motorom od 190 kW (258 KS) i WLTP dosegom od oko 479 kilometara. Njezina najveća prednost je brzo punjenje snagom do 165 kW, što znači da se od deset do 80 posto napuni za otprilike 25 minuta.

S druge strane, tu je 'Long Range' model s većom, NMC baterijom od 80 kWh. Nudi veći doseg do 552 kilometra, ali paradoksalno dolazi sa slabijim motorom od 180 kW (245 KS) i osjetno sporijim punjenjem od svega 90-95 kW. Punjenje od deset do 80 posto traje dugih 47 minuta. To je kao da naručite veliki meni u restoranu brze hrane, a dobijete manje krumpirića jer je kutija teža.

LFP baterija u standardnom modelu, koju možete svakodnevno bez brige puniti do 100 posto, čini se kao znatno pametniji i praktičniji izbor za većinu vozača.

Što se, pak, tiče samog dosega, naše iskustvo govori kako je realno očekivati oko 400-450 kilometara, a opreznijom vožnjom, pogotovo u gradu, može se bez problema doseći i više od 500 kilometara.

Prostranost i performanse u vožnji

S dužinom od 4.921 mm, Mazda 6e je čak dvadeset centimetara duža od Tesle Model 3, što se osjeti u izdašnom prostoru za noge na stražnjoj klupi. Prtljažnik od 466 litara, uz dodatne 72 litre u prednjem "frunku", dovoljan je za sve obiteljske potrebe. Također, automobil je nevjerojatno širok, čak 1,89 metara! Dakle, ispunjava cijelo parkirno mjesto!

U vožnji, 6e je profinjena i udobna krstarica. Ubrzanje do 100 km/h za otprilike 7,8 sekundi nije vratolomno kao kod nekih konkurenata, ali je snaga linearna i uglađena. Na zavojitim cestama pokazuje svoje pravo lice, gdje se osjeti odličan balans i precizan upravljač. Nije beskompromisni sportaš, već elegantan automobil koji je istovremeno i zabavan.

E sad, problem ovakvog vozila je njegova veličina. Koliko god je lijep, činjenica je da grad nije njegovo prirodno stanište, barem dok se primjerice parkirna mjesta ne prošire i ne produlje, a bome, ne bi bilo loše i da se riješe sve te silne rupe po gradskim prometnicama koje Mazda 6e baš jako osjeti.

Model kojeg smo mi imali prilike voziti došao je u opciji Takumi Plus, a s bojom Soul Red Crystal (nadoplata 1090 eura), te dodatnom opremom (uvlačna kuka za vuču, set tepiha sa zvučnom izolacijom, svjetleće letvice pragova, kadica prtljažnika...) košta 50.770,77 eura.

Mazda 6e je automobil pun ugodnih iznenađenja i neobičnih paradoksa. To je dokaz da se spoj japanskog dizajna i inženjeringa s kineskom tehnologijom može pretvoriti u iznimno poželjan proizvod. Iako ima mana, poput prevelike ovisnosti o ekranu i zagonetke sa sporijim punjenjem veće baterije, njezina ljepota, udobnost i kvaliteta izrade osvajaju na prvu. Ovo nije automobil koji se kupuje isključivo glavom - Ovo je Mazda, a ona se uvijek bira srcem.

