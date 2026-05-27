Lampard nadmašio Artetu i uzeo prestižnu nagradu, Engleska bruji o odluci

Lampard nadmašio Artetu i uzeo prestižnu nagradu, Engleska bruji o odluci
Foto: Ryan Browne/Shutterstock Editorial/Profimedia

Bivši engleski reprezentativni veznjak vodio je Coventry do naslova prvaka u engleskoj drugoj ligi sa 11 bodova prednosti ispred najbližeg pratitelja

27.5.2026.
9:20
Hina
Ryan Browne/Shutterstock Editorial/Profimedia
Za nogometnog menadžera godine u Engleskoj imenovan je Frank Lampard koji je s Coventry Cityjem na uvjerljiv način izborio povratak u Premier ligu nakon četvrt stoljeća.

Bivši engleski reprezentativni veznjak vodio je Coventry do naslova prvaka u engleskoj drugoj ligi sa 11 bodova prednosti ispred najbližeg pratitelja što mu je osiguralo "Sir Alex Ferguson Trophy", pokal kojega dodjeljuje Udruga nogometnih menadžera (LMA), a u kojem sudjeluju upravo pripadnici struke.

Lampard je u izboru nadvisio čak i Mikela Artetu koji je s Arsenalom osvojio naslov prvaka, prvi za "topnike" nakon 22 godine. Arteti je za utjehu ostala nagrada za menadžera godine u Premier ligi.

"Tvoja osobnost kako kao menadžera tako i kao vođe jasno se očitavaju u načinu na koji ti momčad igra, sa samopouzdanjem i vjerom u sebe. Uživao sam gledajući ju", poručio je legendarni Alex Ferguson Lampardu.

Frank LampardMenadžerica GodineMikel Arteta
