Kekin iznijela alarmantne brojke, KBC Osijek joj uzvratio: 'Javnost dovodite u zabludu'

Ravnateljstvo osječkog KBC-a u srijedu je opovrgnulo izjave saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin o dužini lista čekanja u toj zdravstvenoj ustanovi, smatrajući kako dio podataka nije točan ili nije prikazan u potpunom kontekstu, čime se javnost dovodi u zabludu.

Na nedavnoj konferenciji za novinare u Osijeku Kekin je, uz ostalo, izjavila kako se u KBC Osijek na kolonoskopiju čeka 187 dana, na CT abdomena 267 dana, na pregled kardiologa 156 dana, a na ultrazvuk dojke više od 400 dana.

Iz Ravnateljstva osječkog KBC-a priopćili su kako se na prvi pregled na ultrazvuk dojki trenutačno čeka 19 dana, dok čekanje za mamografiju iznosi 13 dana. Kada je riječ o CT dijagnostici, svi pacijenti kojima je potreban hitan CT pregled dobivaju prioritetne termine sukladno medicinskim indikacijama i procjeni nadležnih liječnika. Hitni i onkološki pacijenti zbrinjavaju se bez odgode.

Lista čekanja za prvi preventivni pregled kardiologa iznosi 156 dana, za gastroskopiju 96 dana, a za kolonoskopiju 126 dana. Naglašavamo kako je riječ o elektivnim pregledima, dok se sva hitna stanja zbrinjavaju odmah, ističu u ravnateljstvu osječkog KBC-a.

Smatraju kako podatci koje je iznijela Kekin nisu ažurirani, da se dio navedenih podataka ne odnosi se na liste čekanja, već na liste narudžbi za kontrolne preglede te da je dio iznesenih podataka pogrešno interpretiran.

"Takvo selektivno i netočno prikazivanje informacija dovodi javnost u zabludu, stvara pogrešan dojam o dostupnosti zdravstvene skrbi te nanosi štetu pacijentima i zdravstvenom sustavu u cjelini", poručili su.

'Ulažemo maksimalne napore'

Napominju kako KBC Osijek "kontinuirano ulaže maksimalne napore kako bi se liste čekanja smanjile i pacijentima osigurala pravodobna zdravstvena usluga". Uz redovan rad, djelatnici rade dodatne termine vikendima i blagdanima te ostvaruju velik broj prekovremenih sati kako bi se obavio što veći broj dijagnostičkih i specijalističkih pregleda.

"Smatramo neprihvatljivim omalovažavanje rada zdravstvenih djelatnika koji svakodnevno predano i profesionalno skrbe o pacijentima. Liječnici, medicinske sestre i tehničari te svi ostali zaposlenici KBC-a Osijek ulažu izniman trud kako bi građanima pružili kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu skrb", stoji u priopćenju Ravnateljstva osječkog KBC-a.

Podsjećaju i da očekuju realizaciju izgradnje novog KBC-a Osijek, jer će novi bolnički kompleks dodatno unaprijediti pružanje zdravstvene usluge iz svih aspekata za građane istočne Hrvatske.