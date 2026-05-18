PROZVALI I MEDIKOL /

Što će na ovo reći Plenković? Možemo pokreće peticiju: 'HDZ bi mogao polomiti zube'
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

18.5.2026.
14:06
Hina
Saborska zastupnica Ivana Kekin i koordinatorica Možemo! Sandra Benčić najavile su u ponedjeljak pokretanje peticije za očuvanje javnog zdravstvenog sustava te poručile HDZ-u da bi upravo zbog preusmjeravanja javnog novca privatnicima mogao "polomiti zube" na idućim izborima.

Peticijom "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!" traži se hitna nabava PET/CT uređaja za javne bolnice, prekid isplata Medikolu nakon uspostave javnih kapaciteta, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o slučaju Medikol te zaustavljanje preusmjeravanja javnog novca privatnim zdravstvenim ustanovama, poručile su Kekin i Benčić predstavljajući inicijativu za prikupljanje potpisa ispred Ministarstva zdravstva.

Kako je najavljeno, peticija će se idućih tjedana moći potpisati online, na stranačkim internetskim stranicama i društvenim mrežama, kao i na štandovima u više hrvatskih gradova.

Kekin je ustvrdila da su se izbori u drugim državama, poput Slovenije i Mađarske, "lomili upravo na javnome zdravstvu" te poručila da bi "HDZ mogao polomiti zube" na toj temi ako nastavi s modelom privatizacije i izvlačenja novca iz javnog zdravstvenog sustava. "Javno zdravstvo jedno je od rijetkih preostalih zajedničkih dobara građana", rekla je Kekin te pozvala građane da potpisom podrže peticiju.

Kekin: 'Slučaj Medikola nije izoliran'

Ustvrdila je da je slučaj Medikola "najbesramniji i najočitiji primjer" izvlačenja novca iz javnog zdravstva. "Već 20 godina plaćamo milijune Medikolu jer nemamo PET/CT uređaje koji koštaju devet milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura", rekla je Kekin i dodala da se to događa dva desetljeća, a da premijer Andrej Plenković tvrdi da ne zna ništa o toj tvrtki.

Ustvrdila je i da slučaj Medikola nije izoliran, nego dio šireg modela preusmjeravanja javnog novca privatnicima, navodeći da su slični obrasci razvijeni i s drugim privatnim akterima u zdravstvu, poput Dragana Schwarza i Dragana Primorca, zbog čega je ponovno zatražila osnivanje istražnog povjerenstva.

Kekin je rekla da se, prema saborskom poslovniku, rasprava o osnivanju povjerenstva mora održati do 15. srpnja, ocijenivši da vladajući "možda pokušavaju temu 'odvući' u ljeto", ali i naglasila da Možemo neće odustati od pritiska oko slučaja Medikol. Dodala je da bi kroz istražno povjerenstvo željela dobiti odgovore na pitanja kako je uspostavljen model financiranja Medikola, tko je donosio odluke, a spomenula je i bivšeg premijera Ivu Sanadera, rekavši da želi odgovore na pitanje "tko se s kim dogovorio" i "tko je stavio svoj potpis".

Najavila je da će predstavnici Možemo! u idućim tjednima obilaziti gradove diljem Hrvatske i razgovarati s građanima o očuvanju javnog zdravstva. Kampanja kreće iz Karlovca i Osijeka, a obuhvatit će i Split, Korčulu, Pulu, Rijeku i Zagreb.

Benčić: 'Slučaj u Drnišu pokazuje posljedice urušavanja institucija'

Na pitanje novinara o ubojstvu 19-godišnjeg dostavljača hrane u Drnišu, Benčić je odgovorila da taj slučaj pokazuje posljedice dugotrajnog nefunkcioniranja institucija i neadekvatnog odgovora države na nasilje.

Kazala je da je lokalna zajednica, prema dostupnim informacijama, godinama trpjela prijetnje nasiljem od osobe koja nije bila adekvatno sankcionirana ni nakon što joj je 2023. pronađeno ilegalno oružje. Ustvrdila je da "nije normalno" da ni tri godine nakon prijave postupak nije dovršen, upozorivši da sigurnost građana ovisi o funkcioniranju pravosuđa i drugih institucija. "Takav je porast nasilja posljedica dugotrajnog nefunkcioniranja i uništavanja institucija", rekla je Benčić.

Policijski službenici su u noći na ponedjeljak na području Drniša uhitili Kristijana Aleksića, osumnjičenog da je u subotu navečer ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Prema medijskim napisima, policija je Aleksića još 2023. prijavila zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja, no postupak do danas nije bio dovršen.

