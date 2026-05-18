JOŠ UVIJEK NEMA LIJEKA /

Smrtonosni hantavirus odnio još jedan život: Slučaj nije povezan sa zarazom na kruzeru

Smrtonosni hantavirus odnio još jedan život: Slučaj nije povezan sa zarazom na kruzeru
Foto: NICOLAS TUCAT/AFP/Profimedia

18.5.2026.
18:38
Hina
Odrasla osoba u Coloradu umrla je nakon što je potvrđeno da je bila zaražena hantavirusom, slučaj nepovezan sa širenjem virusa na kruzeru u Atlantiku, priopćili su javnozdravstveni dužnosnici te savezne države u ponedjeljak.

Soj hantavirusa koji je uzrokovao smrt u Coloradu redovito se pojavljuje u tom dijelu SAD-a u ovo doba godine, ističe se u priopćenju. Izvor zaraze se istražuje, kažu dužnosnici.

Troje ljudi umrlo na kruzeru

Hantavirus prvenstveno prenose glodavci, ali u rijetkim slučajevima može se prenijeti s čovjeka na čovjeka i to nakon dužeg bliskog kontakta. Inkubacija može trajati oko šest tjedana.

Luksuzni kruzer MV Hondius pod nizozemskom zastavom pristao je u ponedjeljak u Rotterdamu. Prevozio je oko 150 putnika i članova posade iz 23 zemlje kada je 2. svibnja niz slučajeva teških bolesti dišnog sustava dojavljen Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Troje ljudi je umrlo, a s njima je na brodu je potvrđeno osam slučajeva zaraze i dva vjerojatna, prema WHO-u.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
