Ovo je drniški Srđan Mlađan: Zašto je bio na slobodi i tko je kriv za propust?

Zašto je taj čovjek uopće bio na slobodi? Tko je kriv za taj propust?

Je li se ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca moglo spriječiti? I je li sustav kriv što jedan mladić nikada neće dočekati svoju maturalnu večer? Ubojica Kristijan Aleksić je uhićen. Cijelu nedjelju je bježao i skrivao se, nakon što je u subotu ubio mladića koji mu je dostavio pizzu.

Prije 32 godine ubio je susjedu sa 17 uboda nožem. U međuvremenu je optužen za obiteljsko nasilje. Pronađeno mu je ilegalno oružje. Mnogima je prijetio, a svi su u Drnišu znali da se radi o problematičnoj osobi. Pa i premijer Andrej Plenković večeras priznaje - postoje situacije kad se ubojstvo ne može predvidjeti, ali ovo, nažalost, nije bila takva situacija. Tko je kriv što Aleksić nije bio u zatvoru?

Kriminalisti upozorili

Kriminalisti upozoravaju i da policiji treba vratiti ovlasti kojima je opasne recidiviste mogla nadzirati i nakon izlaska iz zatvora. "Ono što je problematično i moglo bi se riješiti, a policija za sada nema takve ovlasti, a to je da se pojedini osuđenici za teška kaznena djela nadziru odnosno da se s vremena na vrijeme kontroliraju", smatra kriminalist Željko Cvrtila.

Branko Šerić, odvjetnik i bivši sudac, pak navodi: "Kad imate osuđivanu osobu, za koju postoji izrečena jednom mjera psihijatrojskog tretmana bilo koje vrste, policija treba upadati u stanove, podrume, poslovne prostore, nenadano, bez ikakve prijave."

