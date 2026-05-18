Sinković, Glavaš, Ćorić i mnogi drugi na posebnom turniru

GEM, SET, HRVATSKA /

Za nešto manje od dva mjeseca očekuje nas četvrto izdanje sportsko-humanitarnog projekta Gem Set Hrvatska u organizaciji Zaklade Marin Čilić.

Nakon Zagreba, Petrinje i Zadra, novo druženje naših proslavljenih sportaša održat će se 12. srpnja na teniskim terenima u Karlovcu, gdje je Zaklada već obnovila jedno igralište, a u planu je izgradnja još jednog.

I ove se godine očekuje nastup Valenta Sinkovića, Borne Ćorića, Filipa Glavaša, ali i brojnih drugih sportskih zvijezda.