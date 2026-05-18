Ubojica iz Drniša skrivao se u špilji? Pogledajte mjesto na kojem ga je uhvatila interventna
Uhićen je ubojica Kristijan Aleksić, za kojim je policija tragala cijelu nedjelju. Noćas oko 2.30 sati uhvaćen je na području Drniša. Ruku vezanih na leđima, Aleksić je nakon saslušanja u policiji u Drnišu, odveden u policijsku postaju u Šibenik, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku. Pronađen je u blizini svoje kuće, gdje ga je snimio termovizijski dron. Uz sebe je imao vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara.
Potraga je trajala više od 24 sata, a mještani su ispričali za RTL Danas da se skrivao u predjelima iza prvih kuća, gdje postoji nekoliko špilja zgodnih za prikrivanja.
Mještani dodaju da se jedna špilja nalazi u šumarku, a pretpostavlja se da je upravo na toj lokaciji proveo posljednja 24 sata.
Uhićen kod naslage drva
Neslužbeno se doznaje kako je došao iz smjera pružnog kolosijeka, a onda su ga dočekali interventni policajci i uhitili kod naslage drva za ogrjev. Ta lokacija je inače od mjesta ubojstva udaljena oko 50 metara.
Podsjetimo, Aleksić je osumnjičen za ubojstvo 19- godišnjeg mladića Luke Milovca, koji mu je dostavljao pizzu. U potrazi je sudjelovao velik broj policajaca, pasa tragača, i sva raspoloživa oprema i uređaji, uključujući helikopter i dronove.
Više pogledajte u našem videu.