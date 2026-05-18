Ubojica iz Drniša skrivao se u špilji? Pogledajte mjesto na kojem ga je uhvatila interventna

LOCIRAO GA DRON /

Uhićen je ubojica Kristijan Aleksić, za kojim je policija tragala cijelu nedjelju. Noćas oko 2.30 sati uhvaćen je na području Drniša. Ruku vezanih na leđima, Aleksić je nakon saslušanja u policiji u Drnišu, odveden u policijsku postaju u Šibenik, nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku. Pronađen je u blizini svoje kuće, gdje ga je snimio termovizijski dron. Uz sebe je imao vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara.

Potraga je trajala više od 24 sata, a mještani su ispričali za RTL Danas da se skrivao u predjelima iza prvih kuća, gdje postoji nekoliko špilja zgodnih za prikrivanja.

Mještani dodaju da se jedna špilja nalazi u šumarku, a pretpostavlja se da je upravo na toj lokaciji proveo posljednja 24 sata.

Uhićen kod naslage drva

Neslužbeno se doznaje kako je došao iz smjera pružnog kolosijeka, a onda su ga dočekali interventni policajci i uhitili kod naslage drva za ogrjev. Ta lokacija je inače od mjesta ubojstva udaljena oko 50 metara.

Podsjetimo, Aleksić je osumnjičen za ubojstvo 19- godišnjeg mladića Luke Milovca, koji mu je dostavljao pizzu. U potrazi je sudjelovao velik broj policajaca, pasa tragača, i sva raspoloživa oprema i uređaji, uključujući helikopter i dronove.

