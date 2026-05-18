FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODVELA GA POLICIJA /

Ekskluzivna snimka ubojice: Ovako Aleksić izgleda nakon dvije noći u bijegu

Držala su ga dvojica policajaca, a nakon ispitivanja u drniškoj policiji, pod jakim policijskim osiguranjem odveden je u Šibenik

18.5.2026.
11:27
Dunja Stanković
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

Kamere RTL-a Danas snimile su osumnjičenog za ubojstvo u Drnišu Kristijana Aleksića u trenutku kada su ga policajci vezanih ruku na leđima odvodili u policijski kombi. 

Držala su ga dvojica policajaca, a nakon ispitivanja u drniškoj policiji, pod jakim policijskim osiguranjem dopraćen je u maricu te odveden na daljnja ispitivanja u Šibenik. 

Nakon dvije noći u bijegu, policija je Aleksića pronašla jutros na prilazu u Drniš i uhitila zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića koji mu je u subotu navečer dostavio pizzu. 

"Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile - tjelesne snage i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara", stoji u priopćenju. Aleksić je potom  doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje.  

Potraga za njim pokrenuta je nakon svirepog zločina u subotu navečer. U tek punoljetnog maturanta pucao je nekoliko minuta iza 23 sata nakon čega se dao u bijegu. 

Policije je pokrenula veliku akciju u kojoj su sudjelovale sve raspoložive snage na tlu i u zraku. U konačnici su ga uhitili jutros oko 2,30 sati. Mještani su lokalnim medijima ispričali da je navodno bio gol. 

UbojstvoDrnišKristijan AleksićPrivođenjePolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike