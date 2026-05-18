Ekskluzivna snimka ubojice: Ovako Aleksić izgleda nakon dvije noći u bijegu

Kamere RTL-a Danas snimile su osumnjičenog za ubojstvo u Drnišu Kristijana Aleksića u trenutku kada su ga policajci vezanih ruku na leđima odvodili u policijski kombi.

Držala su ga dvojica policajaca, a nakon ispitivanja u drniškoj policiji, pod jakim policijskim osiguranjem dopraćen je u maricu te odveden na daljnja ispitivanja u Šibenik.

Nakon dvije noći u bijegu, policija je Aleksića pronašla jutros na prilazu u Drniš i uhitila zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića koji mu je u subotu navečer dostavio pizzu.

"Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je svladan uz uporabu sredstava prisile - tjelesne snage i sredstva za vezivanje. Pregledom 50-godišnjaka pronađeno je vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 centimetara", stoji u priopćenju. Aleksić je potom doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje.

Potraga za njim pokrenuta je nakon svirepog zločina u subotu navečer. U tek punoljetnog maturanta pucao je nekoliko minuta iza 23 sata nakon čega se dao u bijegu.

Policije je pokrenula veliku akciju u kojoj su sudjelovale sve raspoložive snage na tlu i u zraku. U konačnici su ga uhitili jutros oko 2,30 sati. Mještani su lokalnim medijima ispričali da je navodno bio gol.