Božinović o uhićenju ubojice: 'Jasno mi je da se građani pitaju kako je takav čovjek na slobodi'

Policija je nakon 28 sati potrage, u ponedjeljak oko 2.30 sati uhitila ubojicu mladića (19) u Drnišu - Kristijana Aleksića. Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obratio se medijima u Rovinju u 11 sati.

Božinović je na početku izrazio sućut obitelji i prijateljima. Naglasio je kako je riječ o strašnoj tragediji koja je s razlogom potresla cijelu zemlju. Potvrdio je da je osumnjičenik uhićen.

Zahvalio je i policajcima te dodao kako svatko tko bježi od zakona mora biti svjestan da će biti uhićen.

"Policija je prema toj osobi više puta postupala", rekao je. Potvrdio je kako je uhićeni već bio u zatvoru zbog ubojstva te je prijavljivan i 2023. godine zbog ilegalnog oružja.

"Policija je radila svoj posao tada i radi ga i danas", rekao je, ali opet kaže da razumije kako se ljudi pitaju kako je takva osoba na slobodi.

Na pitanje novinara vjeruje li da je bilo propusta, kaže da ne tražimo krivce tamo gdje ih nema.

"Policija je u ovom slučaju radila svoj posao. I ne samo sad. Zbog prvog ubojstva bila je uhićena i kažnjena. Prije tri godine je podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje", rekao je i dodao da je i tijekom odsluženja kazne činio kaznena djela prema drugim zatvorenicima. Policajci su riskirali živote u potrazi za njim više od 24 sata.

Na pitanje kako je moguće da je takva osoba na slobodi, morat će se dati odgovor svih institucija, rekao je.

"Samo prošle godine kažnjeno je 457 policijskih službenika za kršenje policijske dužnosti", rekao je. Međutim, njegova je dužnost braniti policijske službenike kada dobro obave posao, a u ovom slučaju je to tako.

