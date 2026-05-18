Tko je zakazao? Hrvati su u ovome složni: Svi daju isti odgovor

Zašto ubojici 19-godišnjaka iz Drniša u dvije i pol godine nije počelo suđenje za nezakonito držanje oružja, upit smo poslali Općinskom sudu u Šibeniku.

Tvrde da Općinsko državno odvjetništvo u ovom slučaju nije predložilo određivanje istražnog zatvora za Kristijana Aleksića, iako su zbog djela tražili jednogodišnju kaznu zatvora.

Samim time, kad je potvrđena optužnica, predmet, pravdaju se na sudu, nije bio hitan. Zbog svega ministar pravosuđa šalje hitnu inspekciju u tužiteljstvo i na sud.

"Kao ministar pravosuđa doista me šokiraju ovakve stvari pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi da to nije hitni postupak. To je skandalozno, s obzirom na to da se radi o osobi koja je osuđena za teško ubojstvo, koja je imala i osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu za vrijeme izdržavanje kazne, ali koja je prekršajno odgovarala i za obiteljsko nasilje. Ovo zaslužuju važnu reakciju. Mislim da je bilo dosta!", poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Tko je zakazao?

Pitali smo i vas u temi dana tko je zakazao, evo nekih vaših odgovora:

"Cijeli sustav u Hrvatskoj je pod nadzorom vladajućih, čak i pravosuđe. Dakle, Vlada", smatra Ivanka Žakman.

Vesna Tončinić odgovornost vidi u institucijama, ali i građanima. "Mjerodavne institucije, sudstvo pogotovo, a i svi mi (narod), što sjedimo i šutimo na sve", napisala je.

Reza Bježančević Primorac smatra da najveću odgovornost snosi državni vrh. "Za ovakav gubitak prvo premijer jer je baš on krivo procijenio kadar u nizu odgovornih i mjerodavnih. Gubitak mladog života je gubitak za cijelu naciju. Prestrašno. Sućut obitelji", poručila je.

Sličnog je stava i Ivica Ivanković. "Država na čelu s premijerom jer on i njegovi ministri daju sve zakone na usvajanje, prema tome su direktno odgovorni", napisao je, dok dio komentatora upozorava i na, kako tvrde, preblage zakone za teška kaznena djela poput silovanja i ubojstava.

"A narod pita vas, a šta nije zakazalo u sustavu?", komentirao je Matija Jurajić.

Zvončica Grubelić smatra da odgovornost snose svi građani. "Svi mi! Da se izađe na ulice kao što se izlazi kad pobjede rukometaši ili nogometaši i pokaže složnost ljudi, netko bi morao odgovarati i snositi posljedice", napisala je.

Ivana Matas također smatra da je zakazao cijeli sustav. "Mislim da su zakazali svi. Da nam svi u sustavu rade kako treba i po zakonu ovo se nije trebalo i smjelo dogoditi, ali sada je nažalost prekasno", poručila je.

Tomislav Mordus odgovornost vidi i u biračima. "Narod... mi sami, odnosno oni koji ih biraju i oni koji ne izlaze na izbore. Nismo bolje zaslužili!", napisao je.

