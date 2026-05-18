Novi europski velikan želi Gvardiola: Cijena je paprena, ali odlazak iz Cityja nije nemoguć

Manchester City želi produžiti ugovor Jošku Gvardiolu koji trenutno vrijedi od ljeta 2028., ali za Gvardiola su zainteresirani najveći europski klubovi i nije isključeno da ovoga ljeta promijeni destinaciju.

Njemački Bild donosi vijest kako je za Gvardiola jako zainteresiran minhenski Bayern. "Lothar Matthäus ima vrlo dobar dosadašnji rad s Gvardiolom. Njegovo ime se doista raspravlja u FC Bayernu. Međutim, da bi se transfer dogodio, prvo bi se morao prodati još jedan branič poput Hirokija Ita ili Minjaea Kima. Pogotovo jer i City želi produžiti Gvardiolov ugovor, transfer ne bi bio jeftin", piše Bildov insajder za transfere.

Cijena o kojoj se govori je 90 milijuna eura, najmanje jer Gvardiol još ima dvije godine ugovora. "Dvadesetčetverogodišnjak je svestran, sposoban igrati i centralno i lijevo – a uz to je i ljevak. Upravo je to profil koji Bayernu trenutno nedostaje u obrani", piše Bild.

Koliko će City tražiti i može li to Bayern platiti? Vidjet ćemo, ali jedna stvar je zanimljiva. Iako se pisalo da je City spremio novi ugovor Gvardiolu, on još nije potpisan što bi moglo značiti da Gvardiolu odlazak iz Manchestera nije stran. Posebno ako klub ovoga ljeta napusti Pep Guardiola.