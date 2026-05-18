FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRUĆE LJETO /

Novi europski velikan želi Gvardiola: Cijena je paprena, ali odlazak iz Cityja nije nemoguć

Novi europski velikan želi Gvardiola: Cijena je paprena, ali odlazak iz Cityja nije nemoguć
×
Foto: Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia

Gvardiol još ima dvije godine ugovora

18.5.2026.
19:10
Sportski.net
Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Manchester City želi produžiti ugovor Jošku Gvardiolu koji trenutno vrijedi od ljeta 2028., ali za Gvardiola su zainteresirani najveći europski klubovi i nije isključeno da ovoga ljeta promijeni destinaciju.

Njemački Bild donosi vijest kako je za Gvardiola jako zainteresiran minhenski Bayern. "Lothar Matthäus ima vrlo dobar dosadašnji rad s Gvardiolom. Njegovo ime se doista raspravlja u FC Bayernu. Međutim, da bi se transfer dogodio, prvo bi se morao prodati još jedan branič poput Hirokija Ita ili Minjaea Kima. Pogotovo jer i City želi produžiti Gvardiolov ugovor, transfer ne bi bio jeftin", piše Bildov insajder za transfere.

Cijena o kojoj se govori je 90 milijuna eura, najmanje jer Gvardiol još ima dvije godine ugovora. "Dvadesetčetverogodišnjak je svestran, sposoban igrati i centralno i lijevo – a uz to je i ljevak. Upravo je to profil koji Bayernu trenutno nedostaje u obrani", piše Bild. 

Koliko će City tražiti i može li to Bayern platiti? Vidjet ćemo, ali jedna stvar je zanimljiva. Iako se pisalo da je City spremio novi ugovor Gvardiolu, on još nije potpisan što bi moglo značiti da Gvardiolu odlazak iz Manchestera nije stran. Posebno ako klub ovoga ljeta napusti Pep Guardiola.

Joško GvardiolManchester CityBayern München
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike