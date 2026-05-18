Poznati HNL trener komentirao popis za SP: 'Ovaj igrač je mogao ući u kadar'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić 24 dana prije početka Mundijala objavio je popis igrača koji će putovati na predstojeće Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

Dalić je na popis uvrstio 26 igrača, uz sedam imena na pretpozivu. S popisom izbornika slaže se i poznati trener Branko Karačić koji je ipak naveo neka imena koja su se mogla naći na popisu, a tu se slaže s dijelom navijača koji u reprezentaciji žele barem jednog igrača Dinama.

"Nikakvih iznenađenja nema. Možda je mogao zvati Stojkovića koji je podigao formu ovo proljeće i najkvalitetniji je igrač Dinama uz Mišića i Belju. Izbornik je objasnio da Belju nije zvao zbog konkurencije, ali po mojemu mišljenju je Stojković mogao ući u kadar za SP. Sve druge je očekivano", počeo je Branko Karačić koji nije kojeg bi to igrača Stojković trebao zamijeniti na popisu.

"Teško je to sada reći. Recimo, neki igrač koji nije bio standardan u reprezentaciji Hrvatske, koji ima manju minutažu, a Stojković je ipak jedan mladi igrač, potentan koji može biti budućnost Hrvatske u veznom redu", odgovorio je bivši trener Šibenika, Osijek, Vukovara, Varaždina.

Petar Musa i Igor Matanović dobili su poziv ispred Franje Ivanovića koji je u zadnje vrijeme dosta igrao u reprezentaciji.

"Očekivano je to. Izbornik se morao odlučiti za nekoga. Matanović je igrao standardno u Freiburgu, pokazao je potentnost, moć, snalažljivost. Ivanović je ipak imao manju minutažu cijele ove sezone pod Mourinhom".

U obrani dominiraju stoperi na popisu. Joško Gvardiol jedini je lijevi bek, a Stanišić desni.

"To ide u korak s Dalićevim najavama da neće igrati u sustavu s četiri iza već da se će igrati s tri stopera i zato imamo višak stopera na popisu. Na beku može igrati i Perišić po potrebi. Svjesni smo da nam fali jedan bočni igrač, bilo u formaciji s četvorkom ili s trojkom.Tu smo malo inferiorni, ali poznavajući izbornikovu improvizaciju i pragmatičnost, do sada je donosio dobre odluke i nadam se da će tako biti i sada".

Što bi bio uspjeh na Svjetskom prvenstvu za Hrvatsku?

"U svakom slučaju prolazak skupine. Nakon toga smo na 50:50 sa svima i možemo daleko dogurati, ali i ispasti. Pokazalo se na prošla dva SP-a gdje smo iznenadili sve pa i same sebe. Napravili smo rezultate koje je teško ponoviti. Daj Bože da ponovimo, ali bit će teško i uspjeh će biti proći skupinu", zaključio je Branko Karačić.