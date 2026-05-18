Dinamo ne spušta nogu s gasa, Hrgović se vratio u stilu, hrvatski rukometaši oduševili

Vikend iza nas donio je pregršt sportskih uzbuđenja. Kako u Hrvatskoj tako i na terenima diljem svijeta, a u specialu Net.hr-a 'Vikend retrovizoru' izdvojili smo najvažnije događaje.

U Lijepoj Našoj odigrano je pretposljednje kolo SHNL-a. Novi prvak Dinamo je u izmiješanom sastavu u Koprivnici uvjerljivo pobijedio Slaven Belupo (1:4) te povećao prednost nad drugoplasiranim Hajdukom na 20 bodova.

U Puli je odigran 'Derbi della Učka' kojemu su Rijeka i Istra podijelili bodove (0:0). Utakmica nije imala preveliki rezultatski značaj, iako je Rijeka propustila preuzeti treće mjesto, no i četvrta pozicija je vodi u Konferencijsku ligu.

Što se tiče europskog nogometa, možda najuzbudljivije je bilo na 'Otoku' gdje se vodi velika bitka za naslov pobjednika Premier lige između Manchester Cityja i Arsenala, no ovoga vikenda fokus nije bio na ligaškim obračunima već na finalu FA Kupa, najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu, u kojemu je City s našim Mateom Kovačićem pobijedio Chelsea.

Tužne scene iz Francuske

U Francuskoj je odigrano posljednje kolo Ligue 1 koje je ponudilo i jako ružne scene. Dvoboj Nantesa i Toulousea prekinut je u 22. minuti nakon upada Nantesovih navijača na teren. Nantes je već prije ove utakmice ostao bez mogućnosti za ostanak u Ligue 1, a dvoboj je rezultatski beznačajan i za Toulouse koji se nalazi na 10. mjestu.

Nakon ulaska navijača na teren, glavna sutkinja dvoboja Stephanie Frappart je igrače obje momčadi poslala u svlačionice, ali je naišla na otpor kod domaćeg trenera Vahida Halilhodžića, koji je ostao uz rub terena i ušao u verbalni sukob s navijačima koji su mu se primicali pa su se umiješali zaštitari koji su bivšeg trenera Dinama odvukli s terena.

Hrgović se vratio

Najbolji hrvatski teškaš Filip Hrgović prošle subote vratio se u ring nakon devet mjeseci i u engleskom Doncasteru na stadionu Eco-Power deklasirao domaćeg heroja Davea Allena.

Pobijedio je 'El Animal' tehničkim nokautom u trećoj rundi, a u meču je bio dominantan od prve do posljednje sekunde.

Briljirali su i naši prestavnici u MMA-u. Ivan Erslan stigao je do prve pobjede u UFC-u u svom četvrtom nastupu, a Sara Luzar Smaijić postala je prva prvakinja bantam kategorije u KSW-u.

Rukometaši oduševili

Hrvatska rukometna reprezentacija u prijateljskoj utakmici u Varaždinu pobijedila je Švedsku 35-31, nakon što je u srijedu izgubila na gostovanju u Kristianstadu s 31-34,

Hrvatska je tom pobjedom prekinula niz poraza u međusobnim susretima koji je trajao od 2018. Od tada su švedski rukometaši ostvarili četiri pobjede zaredom - na Svjetskom prvenstvu 2019. u borbi za peto mjesto (34-28), na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. (38-27), ove godine na Europskom prvenstvu (33-25) i prije dva dana u Kristianstadu. Crna serija je napokon stala u Varaždinu.

U Varaždinu su se naši reprezentativci istaknuli i jednim divnim potezom, Naime, prije same utakmice naši su reprezentativci podigli dres Josipa Šarca, koji boluje od leukemije, i tako poslali podršku svom reprezentativnom suigraču.