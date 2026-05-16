BRAVO, GRAĐANI /

Novi trofej za Kovačića i Gvardiola: Manchester City protiv Chelseaja osvojio FA Kup

Foto: Focus Images/Sipa USA/Profimedia

16.5.2026.
18:05
Hina
Nogometaši Manchester Cityja pobjednici su 145. izdanja FA kupa nakon što su u finalu na stadionu Wembley pobijedili Chelsea sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Antoine Semenyo u 72. minuti na dodavanje Erlinga Haalanda. Norvežanin je s desne strane ubacio pred vrata, a Semenyo sjajno petom pogodio za vodstvo.

Mateo Kovačić je za City zaigrao od 65. minute, dok Joško Gvardiol nije nastupio.

Foto: Mike Egerton, PA Images/Alamy/Profimedia

Cityju je to osmi naslov pobjednika najstarijeg nogometnog natjecanja na svijetu. Po osam naslova imaju i Chelsea, Tottenham, te Liverpool. Manchester United je slavio 13, a Arsenal rekordnih 14 puta.

"Građanima" je to i drugi trofej ove sezone nakon što su osvojili i Liga kupa, pobjedom 2-0 protiv Arsenala.

Momčad Pepa Giardiole još je uvijek i u igri za naslov prvaka, dva kola prije kraja prvenstva City ima dva boda manje od lidera Arsenala.

Fa KupManchester CityMateo KovačićJoško Gvardiol
