Bravo djevojke! Pogledajte moćan nastup grupe Lelek, publika na nogama

Bravo djevojke! Pogledajte moćan nastup grupe Lelek, publika na nogama
Foto: Skoumal Richard/ČTK/Profimedia

Publika u bečkoj Wiener Stadthalle ovacijama i gromoglasnim pljeskom nagradila je hrvatske predstavnice nakon emotivne izvedbe pjesme 'Andromeda'

16.5.2026.
22:27
Hot.hr
Hrvatska je upravo nastupila u velikom finalu 70. Eurosonga u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle! Naše predstavnice iz grupe Lelek nastupile su kao 13. po redu s moćnom pjesmom ''Andromeda''. Već od prvih taktova djevojke su osvojile publiku, koja je u glas pjevala refren i atmosferu u dvorani dovela do usijanja. Nakon impresivnog nastupa uslijedio je gromoglasan pljesak i ovacije publike koja je hrvatskim predstavnicama pružila veliku podršku.

Snažna interpretacija, upečatljiva scenografija i emotivna izvedba ostavili su snažan dojam na prisutne, a društvene mreže već su preplavljene pozitivnim komentarima o hrvatskom nastupu. Mnogi fanovi Eurosonga upravo ''Andromedu'' nazivaju jednim od najupečatljivijih nastupa večeri. 

Podsjećamo, put grupe Lelek do Beča započeo je uvjerljivom pobjedom na Dori 2026., gdje su od početka slovile za favoritkinje. U finalnoj večeri, u konkurenciji 16 izvođača, "Andromeda" je osvojila i žiri i publiku. Prema kombiniranim glasovima nacionalnog i međunarodnog žirija (50 posto) te publike (50 posto), Lelek je dominantno odnio pobjedu. 

Ova vokalna skupina, koju čine Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak, poznata je po spajanju tradicionalnih balkanskih elemenata s modernim aranžmanima. 

