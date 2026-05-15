Gledatelje iz Hrvatske osvojio otkačeni voditelj Eurosonga: Evo tko je on

Prvo i drugo polufinale jubilarnog 70. izdanja Eurosonga obilježili su brojni upečatljivi nastupi, no u domaćoj javnosti veliku je pažnju privukao i voditeljski dvojac. Uz Victoriu Swarovski, o kojoj se posljednjih dana mnogo pisalo, gledatelje je posebno zaintrigirao njezin otkačeni kolega Michael Ostrowski (53), ponajviše zbog svog neobičnog modnog izdanja i humora.

Foto: LUKA KOLANOVIC/imago stock&people/Profimedia

Poznati austrijski glumac na pozornicu bečke arene Wiener Stadthalle stigao je u zanimljivoj srebrnoj kombinaciji ispod koje se isticala crvena košulja, čime je odmah privukao pozornost publike diljem Europe. On je glumac, voditelj, scenarist i redatelj. Nakon studija engleskog i francuskog jezika, karijeru je započeo u kazalištu krajem 1990-ih, a potom je postupno prešao na film i televiziju. Glumio je u više od 40 filmova, postavši jedno od prepoznatljivih lica austrijske zabavne industrije.

Foto: Votava/brandstaetter images/Profimedia

Dobitnik prestižne nagrade

Najveći proboj ostvario je 2004. godine u uspješnom filmu „Nacktschnecken”, koji mu je otvorio vrata bogate karijere i ispred i iza kamere. Radio je na projektima poput „Contact High” i „The Unintentional Kidnapping of Mrs. Elfriede Ott”, za koji je 2011. godine osvojio Austrijsku filmsku nagradu za najbolji scenarij. Vodio je i važne austrijske manifestacije poput kazališne nagrade Nestroy i glazbenih nagrada Amadeus. Kao voditelja publika ga pamti po vođenju manifestacija poput dodjele glazbenih nagrada Amadeus i kazališnih nagrada Nestroy, a za emisiju „100 godina radija” nagrađen je prestižnom televizijskom nagradom Romy, piše portal Aussievision.

Zanimljivo je i to da je rođen kao Michael Stockinger, no prezime je promijenio jer je austrijska scena već imala izvođača istog imena. Iako se prije Eurovizije nije poznavao s Victorijom Swarovski, njihova dobra energija i spontana kemija brzo su postali vidljivi i gledateljima pred malim ekranima.

Foto: Julian Sindric/imago stock&people/Profimedia

Tko je Victoria Swarovski?

Ona je austrijska pjevačica, televizijska voditeljica i nasljednica slavnog Swarovski carstva kristala. Rođena je 1993. u Innsbrucku kao pripadnica pete generacije obitelji Swarovski, no od mladosti je pokušavala izgraditi vlastitu karijeru izvan obiteljskog prezimena. Glazbom se počela baviti još kao tinejdžerica, a kasnije je postala velika TV zvijezda u Njemačkoj zahvaljujući showovima poput “Let’s Dancea” i “Das Supertalenta”.

Osim po luksuznom životu i bogatom nasljeđu, Victoria je često u centru pozornosti i zbog privatnog života. Nakon razvoda od investitora Wernera Mürza, danas je u vezi s Markom Mateschitzom, nasljednikom Red Bull carstva i jednim od najbogatijih Europljana. Uz televizijsku karijeru pokrenula je i vlastiti beauty brend te modnu liniju tradicionalnih haljina.