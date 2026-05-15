Mislili su da neće preživjeti: Pjevačica rasplakala snimkom svojih teško bolesnih kćerkica

Jesy Nelson (34), bivša članica popularne grupe Little Mix, podijelila je s pratiteljima iznimno emotivan trenutak, obilježivši prvi rođendan svojih kćeri blizanki, Ocean i Story. U dirljivoj objavi na Instagramu, pjevačica je kroz video sažela prvu, nimalo laku godinu života svojih djevojčica, otkrivajući put ispunjen bolničkim danima, medicinskom njegom, ali i neizmjernom ljubavlju i ponosom.

Video-montaža započinje i isprepliće se sa scenama iz bolnice koje svjedoče o teškom početku. Vidimo novorođene djevojčice u inkubatorima, s nazogastričnim sondama za hranjenje koje su stalni dio njihove svakodnevice. Prikazani su isječci iz poznatih londonskih bolnica, poput Great Ormond Street Hospital, gdje se vidi kako Jesy uči medicinske postupke na lutki te liječnici pregledavaju njezine kćeri. Ovi teški trenuci isprepleteni su s nježnim isječcima iz obiteljskog doma: Jesy koja grli svoje bebe, zajednički trenuci igre i spavanja te, naposljetku, veliko slavlje prvog rođendana. Zabava s balonima, velikim natpisom "ONE" i tortom na kojoj pišu njihova imena simbolizira pobjedu i prekretnicu.

U svojoj objavi, Jesy je napisala: "Sretan rođendan mojim Ocean i Story, vi ste cijelo moje srce i duša. Volim vas više nego što ćete ikada znati."

Od pozornice do borbe za svu djecu

Iza ovih emotivnih scena stoji priča o velikoj životnoj promjeni. Ocean i Story rođene su preuranjeno u svibnju 2025. godine i od samog su se početka suočile s ozbiljnim zdravstvenim izazovima. Kasnije je potvrđeno da djevojčice imaju spinalnu mišićnu atrofiju (SMA), rijetku genetsku bolest koja utječe na mišiće i kretanje. Ovo iskustvo potaknulo je Jesy da se povuče s glazbene scene, što je i objavila u veljači 2026., kako bi se u potpunosti posvetila obitelji i postala glasna zagovornica za djecu sa sličnim stanjima.

Njezina osobna borba prerasla je u javnu misiju. Aktivno se zalaže da se testiranje na SMA uključi u obvezni probir novorođenčadi u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u sklopu svoje kampanje posjetila je i 10 Downing Street kako bi podigla svijest na najvišoj razini. Njezina objava nije samo rođendanska čestitka, već i snažna poruka o otpornosti.

"Moji maleni super-ljudi. Najsnažnije, najotpornije male borkinje koje sam ikad upoznala. Inspirirate mene i svaku osobu koja vas upozna", napisala je pjevačica.

'Borkinje poput svoje mame'

Podrška prijatelja i obožavatelja nije izostala, a komentari ispod objave svjedoče o tome koliko je njezina priča dirnula ljude. "Nema riječi kojima bismo mogli opisati koliko smo ponosni na tebe. Najbolja si majka", stoji u jednom od komentara, dok drugi dodaju: "Kakve borkinje. Poput svoje majke."

Inače, pjevačica je ranije otkrila kako su dijagnoze koje su djevojčice dobile netom nakon rođenja bila surove, liječnici su im rekli da vjerojatno nikada neće moći hodati, da možda nikada neće povratiti snagu vrata, no najvažnije, da nisu dobile terapiju ne bi preživjele.