Kako izgleda posao policajca? Čakovečki učenici iz prve ruke upoznali život u uniformi

DAN OTVORENIH VRATA /

Kako je biti policijski službenik, što taj posao nosi i kako im izgledaju radni dani - iz prve ruke srednjoškolci i posjetitelji mogli su saznati u Čakovcu na Danu otvorenih vrata Policijske uprave međimurske.

Tamo su mogli sve izvidjeti - od pokaznih vježbi specijalne policije do policijske opreme.

RTL-ova Laura Damjanović Šalamon razgovarala je s Vedranom Zakšekom, nastavnikom stručnih predmeta u Policijskoj školi Josip Jović u Zagrebu. Više pogledajte u prilogu.