Karataši i karatašice na Euru brane čak tri naslova: 'Pritisak je velik, ali to je dobro'

Hrvatska karate reprezentacija spremna je za odlazak na Europsko prvenstvo u Frankfurtu. Hrvatska na ovo natjecanje odlazi s velikim očekivanjima i brani čak tri naslova prvaka osvojena prošle godine. Zlatne medalje tada su hrvatskom karateu donijeli Ema Sgardelli, Daniela Topić i Ivan Kvesić, a njihove uspjehe hrvatska reprezentacija želi potvrditi i na ovogodišnjem Euru. U lovu na nove europske medalje hrvatske će boje braniti ukupno 26 karataša i osam parakarataša.