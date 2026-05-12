BRAVO, LEONE! /

Nova taekwondo medalja za Hrvatsku: Hrgota u Munchenu dohvatio broncu

Foto: Daniel Swee/Alamy/Profimedia

Vrlo blizu medalje bili su i ostali hrvatski predstavnici, koji su svoje nastupe završili u četvrtfinalu

12.5.2026.
19:16
Hina
Drugog dana Europskog seniorskog prvenstva u taekwondou koje se održava u Munchenu do novog brončanog odličja za Hrvatsku stigao je Leon Hrgota.

Član splitskog Marjana je u kategoriji do 80 kilograma u prvom kolu pobijedio Šveđanina Odlinga Hedqvista sa 2-0, potom je u osmini finala bio bolji od Moldavca Dmitrija Suleaca također sa 2-0, da bi do odličja stigao i trećom pobjedom bez izgubljene runde protiv Jona Gashija s Kosova. U polufinalu je u neizvjesnoj borbi sa 1-2 u rundama zaustavljen od prvog nositelja Bjelorusa Ramana Turavina čime je ostao na brončanom odličju.

Drugo je to odličje za Hrvatsku nakon što je prvog dana natjecanja broncu osvojio Ivan Šapina u kategoriji preko 87 kg.

Vrlo blizu medalje bili su i ostali hrvatski predstavnici, koji su svoje nastupe završili u četvrtfinalu.

Josip Teskera iz TK DIV Knin u kategoriji do 58 kilograma ostvario je dvije vrijedne pobjede protiv Gruzijca Tengiza Tsertsvadzea (2-0) i Nizozemca Milana Mollea (2-1), prije nego što je zaustavljen od predstavnika Bjelorusije Georgija Gurtiseva rezultatom 0-2.

Ozana Radić iz TK Champion u kategoriji do 53 kilograma također je stigla do četvrtfinala nakon pobjeda protiv Irkinje Ruby Byrne (2-0) i predstavnice Bosne i Hercegovine Ade Avdagić (2-1), no u borbi za medalju poražena je od Bugarke Erike Karabeleve sa 0-2.

Dora Meštrović iz TK Medvedgrad u kategoriji do 62 kilograma otvorila je natjecanje pobjedom protiv Portugalke Leonor Correie rezultatom 2-0, ali je potom zaustavljena od Španjolske Else Secanel rezultatom 0-2.

TaekwondoMedaljaBronca
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
