BRAVO, CURE!

Kakva berba medalji za Hrvatsku! Stigle tri bronce s juniorskog SP-a u taekwondou i EP-a u Džudu

Foto: Daniel Swee/Alamy/Profimedia

Hrvatska je na ovom svjetskom prvenstvu osvojila ukupno sedam medalja

17.4.2026.
19:51
Hina
Daniel Swee/Alamy/Profimedia
Šestog i posljednjeg dana Svjetskog juniorskog taekwondo prvenstva koje se održava u Taškentu Lorena Opačak (TK ion) i Lucija Kalić osvojile su brončanu medalju.

Lorena Opačak (TK Ion), prošlogodišnja kadetska viceprvakinja svijeta, na putu do polufinala u kategoriji do 63 kg ostvarila je četiri pobjede – protiv Tajvanke Ko Yi Chun Chou, Amerikanke Pole Wasilewske (SAD), Meksikanke Vanije Mondragon i Kazahstanke Ljubov Yun (KAZ). U borbi za finale zaustavila ju je domaća predstavnica Mohidil Uktamjonove, čime je osvojila brončanu medalju. 

Broncu u kategoriji do 52 kg osvojila je Lucija Kalić koja je redom pobijedila Francuskinju Alyssiu Berj Sako, Koreanku Bomin Kim, Australku Ayvu Soteriou i Tajvanku Shih Jing Huang. U polufinalu ju je zaustavila kineska predstavnica Siyi Zhao.

Lucijan Nikolić Malora iz TK Activ je u kategoriji do 51 kg zaustavljen na startu natjecanja porazom od predstavnika Filipina.

Hrvatska je na ovom svjetskom prvenstvu osvojila ukupno sedam medalja. Zlato je osvojila Maja Srhoj, srebro Klara Uglešić i broncu su osvojili Petra Uglešić, Sara Žižić, Karlo Holjević, Lorena Opačak i Lucija Kalić. u ženskoj konkurenciji Hrvatska je po broju osvojenih medalja druga ukupno, iza Kine. 

EP, džudo: Oberan brončana

Drugog dana Europskog džudo prvenstva u Tbilisiju Iva Oberan iz JK Dubrovnik 1966 osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 63 kilograma. 

Treća džudašica svijeta u borbi za broncu susrela se s iskusnom Slovenkom Kajom Kajzer koju je nakon četiri minute borbe pobijedila s wazarijem i yukom.

" Ponosna sam zbog prve europske medalje, stvarno ne znam što reći, još uvijek sam pod dojmom. Ovaj rezultat mi jako puno znači jer je to dokaz dugogodišnjeg rada, truda, znoja i suza prije svega. Tako kad se vratim na ovakav način, bilo je vrijedno prolivenih suza i znoja jer ovo je samo jedan korak prema nekim višim ciljevima", kazala je 26-godišnja Oberan.

Dubrovkinja je kao jedna od nositeljica kategorije prvo kolo bila slobodna, a do finalnog bloka je stigla pobjedama protiv Srpkinje Jelene Nisavić i Talijanke Carlote Avanzato. Poražena je u polufinalu protiv Francuskinje Manon Deketer. 

Simbolično, 2009. godine u također Tbilisiju u na Europskom prvenstvu Marijana Mišković osvojila je brončanu medalju u istoj kategoriji, prvu medalju za Hrvatsku ikada na Europskim prvenstvima u konkurenciji seniora.

Oduševljenje nije krio niti pomoćnik izbornika ženske reprezentacije Mateo Semiz koji je ujedno i trener Ive Oberan. 

"Presretni smo na medalji ovo je najveći uspjeh Ive kao džudašice, bez obzira što je ostvarila brojne vrhunske rezultate i što je treća džudašica svijeta, ali ovo je ipak medalja na velikom natjecanju, u hramu džuda u Tbilisiju, jedna velika medalja za hrvatski ali i dubrovački džudo.Ja sam kao trener 18 godina sam u ovom poslu ovo mi je prva seniorska europska medalja, jedan od najsretnijih dana u karijeri", zaključio je Semiz.

U istoj kategoriji nastupila je Nina Simić (JK „Pujanke“ – Split) koja je upisala pobjedu i poraz. Splićanka je svladala Španjolku Lauru Vazquez, a poražena je protiv Izraelke Gili Sharir.

Pobjedu i poraz u kategoriji do 57kg ostvarila je i Ana Viktorija Puljiz (JK Solin). Solinjanka je odlično otvorila protiv Belgijke Mine Libeer, no, zaustavljena je već protiv Švicarke Binte Ndiaje. U istojSamoborka Dora Bortas (JK „Samobor“), upisala je poraz protiv Slovenke Jevgenije Gajić

Robert Klačar (JK „Istarski borac“ – Pula) danas je bio jedini muški predstavnik, nastupio je u kategoriji do 73kg gdje je poražen u prvom kolu protiv kasnijeg osvajača bronce, Francuza Dayyana Boulemtafesa.

POGLEDAJTE VIDEO: Arteta nakon teško izborenog prolaska: 'Postoji razlog zašto smo jedina engleska momčad koja je tu'

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
