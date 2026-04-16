TAKO JE! /

Hrvatska ima novu taekwondo medalju: Holjević brončani na svjetskom juniorskom prvenstvu

Foto: Daniel Swee/Alamy/Profimedia

Ovo je ukupno čak peta medalja za Hrvatsku na ovom prvenstvu

16.4.2026.
17:44
Hina
Daniel Swee/Alamy/Profimedia
Petog i pretposljednjeg dana Svjetskog juniorskog taekwondo prvenstva u Taškentu mladi hrvatski borac Karlo Holjević (TK Pantera) osvojio je brončanu medalju.

Član TK Pantera natjecanje u kategoriji do 68 kg je otvorio pobjedom nad srpskim predstavnikom Ljubišom Korolejićem (2:1), nakon čega je s 2:0 bio bolji od Australca Leonarda Angella (AUS). Uslijedile su još dvije dominantne pobjede – protiv Emina Demića (BIH) i Bahdana Aliyeua (BLR), obje rezultatom 2:0, čime je osigurao plasman u polufinale i najmanje brončanu medalju. U borbi za finale zaustavio ga je Rus Ismail Ismailov pobjedom 2:0. 

Ovo je ukupno čak peta medalja za Hrvatsku na ovom prvenstvu. Karlo Holjević se tako pridružio Maji Srhoj koja je osvojila zlato, Klari Uglešić koja je osvojila srebro i Petri Uglešić i Sari Žižić koje su se okitile broncom.

U četvrtak su na tatami izašli još i Bojan Dinković (TK Medvedgrad, -63 kg) koji je zaustavljen u drugom kolu te Mia Tamburić (TK Ion, -49 kg) koja je natjecanje završila nakon prvog nastupa.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
