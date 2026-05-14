Hrgović na sučeljavanju izdominirao protivnika i poručio: 'Ja sam Hrvat, nemam puno prilika'

Filip Hrgović ovoga će tjedna predvoditi borilačku večer u Doncasteru protiv domaćeg boksača Davea Allena u main eventu boksačke večeri nazvane Dave vs. Goliath.

Boksački promotor Frank Warren tako je nazvao tu priredbu jer je 33-godišnji Hrgović u njoj izraziti favorit. Uoči eventa održani su medijski trening, konferencija za tisak i sučeljavanje. Možemo slobodno reći da je sučeljavanje dobio hrvatski boksač. Hrga nije skidao pogled s britanskog boksača koji nije izdržao taj pritisak pa se smijuljio i igrao sa svojoj šiltericom. Čak ga je i jedan novinar upitao "Jesi li ti to izgubio sučeljavanje", što je iznenadilo Allena.

"Spreman sam na sve. Imao sam dobar kamp, radio sam naporno kao i uvijek, te ga nisam podcijenio. Dolazim u dobroj formi, spreman za tešku borbu. Za mene je svaka sljedeća borba najvažnija pa tako i ova, moram pobijediti kako bih mogao nastaviti svoje putovanje. Ne shvaćam ga olako i očekujem dobar meč", kazao je Hrgović u uvodu pres konferencije.

"Poraz će me gurnuti u užasnu situaciju. Ne smijem izgubiti. A on ako pobijedi, možda će se čak boriti s Danielom Duboisom za titulu za svjetskog prvaka. Što misliš o tome, George?", prokomentirao je Hrgović uz osmijeh na što mu je George Warren (sin Franka Warrena, čelnog čovjeka Queensberry Promotionsa), također uz osmijeh, odgovorio: "Sve je moguće u teškoj kategoriji".

'Ja sam Hrvat i ne dobivam puno prilika'

"Britanac je, poznat je, ljudi ga vole...iako ne znam zašto (ponovno smijeh). Šalim se čovječe. Ovo je njegova životna šansa i vjerojatno će pokušati pokazati svoje najbolje izdanje i napraviti sve da pobijedi, a ja ću također dati svoj maksimum da dođem do pobjede. Bit će to dobra borba", kazao je Hrgović koji je upitan je li bolji boksač Dave Allen ili David Adeleye.

"Dobro pitanje. Mislim da su to potpuno različiti stilovi. Ovaj tip ide naprijed i uvijek daje dobre borbe, tjera te da radiš, a Adeleye je snažan udarač, od njega sam primio najsnažniji udarac u svojoj karijeri, ali ne baca puno udaraca. Smatram da je Adeleye bolji borac, ali drugačiji su stilovi u pitanju", rekao je Filip pa odgovorio na sljedeće pitanje o tome zašto je izabrao Allena za protivnika.

"Nisam ga birao. Ja sam Hrvat u svijetu profesionalnog boksa i ne dobivam puno prilika. Ponuđena mi je ova borba, ponuda je bila dobra, a ova borba je prva od njih više koje sam potpisao u ugovoru s Queensberryjem".