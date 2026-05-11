SIJEVAJU ISKRE /

'Kralj cigana' šokirao izjavom o Joshuai i Hrgoviću: 'On je padao,ostali su ostali na nogama'

'Kralj cigana' šokirao izjavom o Joshuai i Hrgoviću: 'On je padao,ostali su ostali na nogama'
Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Posebno je naglasio nastupe protiv Jarrella Millera, Filipa Hrgovića, kao i nedavnog okršaja s Fabijom Wardleyjem

11.5.2026.
18:40
Sportski.net
Nakon sve većeg interesa boksačke javnosti za potencijalni okršaj koji se već u medijima naziva “Bitka za Britaniju”, fokus se dodatno pojačao nakon posljednjih nastupa Daniela Duboisa i Fabia Wardleyja, koji su još jednom potvrdili svoj status u vrhu teške kategorije.

Atmosfera oko potencijalnih budućih mečeva dodatno je eskalirala nakon što je Tyson Fury ponovno izazvao reakcije javnosti svojim analizama i komentarima na račun elite britanskog boksa.

Fury je u svojoj interpretaciji Duboisovih posljednjih protivnika usporedio ishode njegovih borbi, ističući obrazac prema kojem većina suparnika, unatoč porazima, nije bila u potpunosti rušena tijekom mečeva. Posebno je naglasio nastupe protiv Jarrella Millera, Filipa Hrgovića, kao i nedavnog okršaja s Fabijom Wardleyjem, u kojima Dubois, prema Furyjevoj analizi, nije ostvarivao knockdown situacije nad protivnicima.

 

 

U istom kontekstu osvrnuo se i na borbu protiv Oleksandra Usyka, navodeći kako je Dubois imao snažne udarce, ali bez efekta rušenja.

Međutim, ključni dio njegove analize odnosio se na usporedbu s Anthonyjem Joshuom, pri čemu je Fury istaknuo statistički detalj iz njihovog međusobnog okršaja u rujnu 2024. godine. Kako je sam Fury na kraju i rekao: 'Ali onda se Dubois bori protiv Joshue i ‘zakuca‘ ga za pod pet puta! Ne kažem da Joshua nema bradu, ali ovo su činjenice. Shvatite to kako hoćete. Svi ostali su ostali na nogama, ali Joshua je padao pet puta. Staklena brada!

