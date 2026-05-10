Daniel Dubois postao novi prvak teške kategorije i dokazao svima da su ga krivo procijenili

Britanac Daniel Dubois novi je prvak WBO teške kategorije nakon što je u 11. rundi srušio sunarodnjaka Fabija Wardleyja.

Borba Duboisa i Wardleyja dugo će se prepričavati. Prije borbe mnogi su smatrali kako se Dubois „raspadne“ kad je teško. No, dvadesetosmogodišnji boksač je dokazao da ipak „ima srce“. Dubois je nakon samo deset sekundi prve runde pao, no ubrzo se ustao. U trećoj rundi ga je Wardley opet uspio srušiti, no Dynamite se ponovno pridigao.

Nakon drugog pada Duboisa preuzeo je inicijativu i krenuo silovito. Preuzeo je kontrolu, gađao Wardleyja preciznim udarcima i sustavno ga razbijao. Branitelju naslova je desno oko počelo otjecati već u petoj rundi, da bi mu do kraja susreta bilo gotovo u potpunosti zatvoreno, što je natjeralo suca da prekine meč i proglasi Duboisa novim prvakom teške kategorije.

"Nijedno ljudsko biće na ovoj planeti ne može dovoditi u pitanje ovog dečka – pogotovo ne ispred mene. Večeras je izbrisao svaku sumnju i sve negativne priče. Drago mi je da je borba išla u tom smjeru kako bi pokazao da narativ o odustajanju nije točan“, rekao je nakon borbe trener Don Charles, prenosi BBC.

"Znam da imam srce. Bio je to samo bljesak nokauta, vratio sam se jače. Wardley je sjajan borac i bila mi je čast biti u ringu s njim," rekao je novi WBO prvak.

