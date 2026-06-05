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mlada zvijezda /

Nova nada Vatrenih bez straha pred SP: Vušković otkrio kako se nosi s pritiskom

Dodao je i kako ne osjeća pritisak, ističući da mu iskustvo iz kluba pomaže u nošenju s očekivanjima.

5.6.2026.
20:26
Sportski.net
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Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici odrađuje završne pripreme uoči Svjetskog prvenstva, a atmosfera se, kako se turnir približava, sve više osjeća i unutar momčadi. Bazični dio priprema ulazi u završnicu, a do početka natjecanja ostalo je još svega nekoliko dana.

Kako je izvijestila RTL-ova reporterka Donna Diana Prćić, koja je pratila trening uživo s Rujevice, među reprezentativcima je sve izraženiji osjećaj iščekivanja.

“Itekako se osjeća doza nestrpljenja da sve konačno krene. Još sutra će reprezentativci odraditi trening ovdje na Rujevici. Za neke će Svjetsko prvenstvo biti prvo i odmah velika uloga,” istaknula je Prćić.

Posebna pažnja usmjerena je na mladog braniča Luku Vuškovića, koji je već neko vrijeme jedna od glavnih tema u nogometnim krugovima. Njegove igre i potencijal izazvale su veliki interes javnosti, a o njemu se govorilo i unutar reprezentacije.

Na pitanje osjeća li pritisak zbog velikih očekivanja i činjenice da ga se često ističe kao jednog od najperspektivnijih igrača, Vušković je otkrio:

“Zadnja pripremna utakmica za Svjetsko. Trebamo je uzeti maksimalno ozbiljno. Trebamo dati sve od sebe i to će nam biti neki novi test i trebamo dati sve od sebe. Kao što sam rekao i idemo dalje. Stvarno sam zadovoljan sa svojom sezonom. Imao sam dosta segmenata u kojima sam mogao i bolje, ali sve u svemu sam stvarno zadovoljan. I na kraju, tu sam sada. Na Svjetskom mi je najveći dokaz toga i stvarno sam presretan i idemo na Svjetsko i to je to,” rekao je Vušković.

Dodao je i kako ne osjeća pritisak, ističući da mu iskustvo iz kluba pomaže u nošenju s očekivanjima.

“Stvarno nemam nikakav pritisak jer u klubu imam stvarno top suigrače, top trenere i top navijače, i sad i ovdje. Ne znam stvarno gdje je bolje, iskreno. Nisam baš neki najveći taktičar, tako da mislim da još imamo prostora za napredak, ali idemo dobrim putem. Imamo puno formacija koje možemo igrati i to nam je veliki plus. Mislim da smo odigrali par dobrih utakmica u sustavu s trojicom, a protiv Belgije smo mogli puno naučiti. Sada idemo dalje, protiv Slovenije, i to je to,” zaključio je mladi hrvatski reprezentativac.

RujevicaSp 2026Luka VuškovićHrvatska Nogometna Reprezentacija
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