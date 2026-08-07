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PJEVAČICA POTRESENA /

Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'

Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
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Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Nakon što je utvrđeno da joj nije potrebna dodatna liječnička pomoć, nastavila je put prema nastupu

7.8.2026.
22:06
Hot.hr
M.M./ATA images/PIXSELL
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Pjevačica Tea Tairović (30) i njezin suprug Ivan Vardaj doživjeli su prometnu nesreću u Crnoj Gori, piše Dnevni avaz. Nesreća se dogodila u noći s 4. na 5. kolovoza, oko jedan sat iza ponoći, na kružnom toku na ulazu u Budvu.

Prema navodima očevidaca, sudar je bio vrlo snažan, a njihov automobil pretrpio je velika oštećenja. Mještani su, nakon što su čuli jak udarac, odmah izašli na mjesto nesreće kako bi pomogli prije dolaska policije i hitnih službi.

"Čuli smo snažan udarac i odmah istrčali van. Nekoliko susjeda došlo je pomoći dok nisu stigli policija i hitna. Najvažnije je da su svi izašli iz automobila i da nitko nije teže ozlijeđen. Na tom se mjestu prometne nesreće događaju često jer je cesta uska, slabo osvijetljena i nema dovoljno oznaka za kružni tok", rekao je jedan od očevidaca za Kurir.

Unatoč velikoj materijalnoj šteti na vozilu, Tea Tairović i njezin suprug prošli su bez težih ozljeda. Pjevačica je, prema pisanju medija, bila vidno potresena, no nakon što je utvrđeno da joj nije potrebna dodatna liječnička pomoć, nastavila je put prema unaprijed dogovorenom nastupu.

Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Podsjetimo, Tea Tairović prije dvije godine kupila je luksuznu nekretninu na Luštici u Crnoj Gori. Nakon završetka građevinskih radova ove je godine uselila u novi dom, čije je uređenje povjerila stručnjacima za interijere.

Tea TairovićPrometna NesrećaCrna Gora
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