'Naredna tri mjeseca sam vaša i nemam kuću': Tea Tairović najavila ljetnu turneju, stiže i u Hrvatsku

Popularna srpska pjevačica Tea Tairović (30), koju zbog energičnih scenskih nastupa koji uključuju elemente trbušnog i latino plesa često nazivaju i "balkanskom Shakirom", najavila je na svom Instagram profilu ljetnu turneju koja će, po svemu sudeći, biti jedna od najintenzivnijih na regionalnoj sceni. Objavom promotivnog plakata s desecima zakazanih koncerata diljem Europe, dala je naslutiti da je pred njom iznimno radno razdoblje, a sve je popratila duhovitom porukom koja je odmah odjeknula među njezinim obožavateljima. "Evo cijele liste dragi moji, naredna tri mjeseca sam vaša i nemam kuću", napisala je pjevačica uz objavu, aludirajući na to da će cijelo ljeto provesti na putu.

Turneja kao kruna uspješnog perioda

Turneja, simbolično nazvana "Dominantna", služi kao promocija njezinog istoimenog novog studijskog albuma objavljenog u svibnju 2026. godine, čime pjevačica zaokružuje iznimno produktivan period. Tairović, koja se proslavila sudjelovanjem u glazbenom natjecanju "Zvezde Granda", posljednjih je godina izgradila status jedne od najtraženijih izvođačica u regiji. Lokacije nastupa potvrđuju njezinu popularnost izvan granica Srbije, s nastupima zakazanim u Bugarskoj, Grčkoj, Njemačkoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini te Sjevernoj Makedoniji. Posebno veselje ova je najava izazvala kod hrvatske publike, s obzirom na to da će Tairović nastupiti u čak sedam gradova: Zagrebu, Čakovcu, Trogiru, Vodicama, na otoku Krku, u Biogradu na Moru te u Šibeniku.

Obožavatelji traže još

Uspjeh novog albuma dodatno je potaknut pjesmom "Ritam Balkan", koja je, prema medijskim napisima, prvotno bila namijenjena za srpski izbor za Pjesmu Eurovizije, no pjevačica je navodno propustila rok za prijavu. Unatoč tome, pjesma je postigla velik uspjeh i zasigurno će biti jedan od vrhunaca ljetnih nastupa.

Da obožavatelji jedva čekaju čuti nove i stare hitove uživo, najbolje svjedoče komentari ispod objave. Dok su jedni s oduševljenjem potvrđivali svoj dolazak, drugi su iskoristili priliku da je pozovu i u svoje gradove, pokazujući da je lista mogla biti i duža. "A Berane gdje je?", "Čekaj zar je moguće da neće biti u Mostaru?", samo su neka od pitanja fanova iz regije. Interes seže i dalje, pa tako jedan komentar izražava žaljenje što turneja ne uključuje Pariz, što potvrđuje njezinu popularnost i među dijasporom.