Tea Tairović podijelila intimne trenutke s vjenčanja: Time je obilježila godinu braka s Ivanom

Pjevačica Tea Tairović (29) danas slavi prvu godišnjicu braka s dugogodišnjim partnerom Ivanom Vardajom. Vjenčanje se održalo prošle godine u novosadskom dvorcu smještenom na samoj obali rijeke.

Želja mladenaca bila je da ceremonija ostane intimno, u krugu najbližih prijatelja i obitelji. Danas se tog događaja prisjetila Tea na Instagramu gdje je objavila par fotografija s vjenčanja.

"Najbolji opis braka je posljednja slika. Najbolji opis ljubavi je prva slika", napisala je Tairović u opisu.

Pratitelji su u komentarima čestitali godišnjicu i zaželjeli im da zauvijek budu sretni i zaljubljeni, a najviše pažnje dobila je fotografija koja prikazuje vjenčani par kako nasmiješeni plešu.

Par se vjenčao prošle godine u novosadskom dvorcu koji je izgledao poput bajke, a zabava je navodno trajala do jutarnjih sati. Na svadbi, Tea je blistala u prekrasnoj vjenčanici od čipke i kristala, dok je njezin suprug nosio crni smoking.

Tea i Ivan svoju godišnjicu slave u inozemstvu pošto pjevačica ima brojne nastupe i koncerte.

