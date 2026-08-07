Sretnik osvojio 32,6 milijuna eura na Eurojackpotu, među dobitnicima i Hrvat

Sretni igrač iz njemačke savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija osvojio je glavni dobitak na izvlačenju Eurojackpota održanom u petak te postao bogatiji za čak 32.658.025 eura. Dobitna kombinacija bila je 1, 3, 6, 13 i 23, uz Eurobrojeve 5 i 7. Riječ je o jedinom pogođenom glavnom dobitku na posljednjem izvlačenju, a identitet sretnog dobitnika zasad nije poznat, piše Fenix.

Sreća je pratila i igrače u nižim dobitnim razredima. Šest igrača osvojilo je po 307.978 eura, a dobitnici dolaze iz njemačkih saveznih pokrajina Hessen i Sjeverna Rajna-Vestfalija, Poljske te Švedske.

Dobitke su ostvarili i igrači iz Hrvatske. U trećem dobitnom razredu nagrađeno je ukupno 13 igrača iz nekoliko europskih zemalja, među kojima su Njemačka, Danska, Finska, Norveška, Švedska, Mađarska i Hrvatska. Organizatori nisu objavili iz kojih gradova dolaze dobitnici.

Eurojackpot se izvlači svakog utorka i petka u Helsinkiju. U svakoj igri izvlači se pet glavnih brojeva od 50 mogućih te dva Eurobroja između 1 i 12. Glavni dobitak počinje od 10 milijuna eura, a zbog visokih nagrada i sudjelovanja brojnih europskih zemalja Eurojackpot je jedna od najpopularnijih lutrijskih igara u Europi.