Oni najavili prosvjed, a iz ministarstva poručuju: 'Sa srednjom stručnom spremom imaju plaću oko 1880 eura'

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Nakon što su iz Sindikata pravosudnih policajaca najavili prosvjed za kraj lipnja zbog nedostatka kadra, plaća, ali i Zakona o pravosudnoj policiji koji čekaju, iz Ministarstva pravosuđa odgovorili su na naš upit.

Vezano uz Zakon o pravosudnoj policiji navode da je sljedeći sastanak članova Radne skupine zakazan za 24. lipnja, dakle dva dana prije prosvjeda te se očekuje da će do kraja 2026. godine nacrt prijedloga Zakona biti upućen u savjetovanje s javnošću. Evo što još kažu o nedostatku kadra i plaćama.

"Ističemo kako je u 2025. godini zabilježen najveći broj aktivnih službenika pravosudne policije od početka vođenja statistike 2001. godine – ukupno 1680 službenika. U odnosu na plaće navodimo kako službenici pravosudne policije srednje stručne spreme s radnim iskustvom imaju prosječnu plaću oko 1880 eura", poručuju iz Ministarstva pravosuđa.