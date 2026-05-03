Treća kategorija, ista dominacija: Benavidez neporažen nakon novog nokauta

Meksički boksač David Benavidez pobjedom nad svojim sunarodnjakom Gilbertom "Zurdom" Ramirezom osvojio WBA i WBO naslove u kruzer kategoriji u subotu navečer u Las Vegasu, osvojivši tako krunu i u trećoj težinskoj kategoriji.

Benavidez (29), već prvak u supersrednjoj i poluteškoj kategoriji, pobijedio je u svojoj 32. borbi, ostajući neporažen, nokautom u šestoj rundi.

Meksikanac rođen u Phoenixu je čak 26 od svoje 32 borbe završavao nokautom. u svom debiju u punoj kategoriji. Ramirez (34) je pretrpio tek drugi poraz u 50 borbi.

Benavidez je prvi put nastupao u kategoriji do 90.7 kilograma, a nakon meča je izazvao meksičku legendu Canela Alvareza.

POGLEDAJTE VIDEO: Bulega novom pobjedom stigao do nevjerojatnog rekorda