ZVIJER

Treća kategorija, ista dominacija: Benavidez neporažen nakon novog nokauta

Foto: Tayfun Coskun/AFP/Profimedia

Benavidez je prvi put nastupao u kategoriji do 90.7 kilograma, a nakon meča je izazvao meksičku legendu Canela Alvareza

3.5.2026.
9:52
Hina
Meksički boksač David Benavidez pobjedom nad svojim sunarodnjakom Gilbertom "Zurdom" Ramirezom osvojio WBA i WBO naslove u kruzer kategoriji u subotu navečer u Las Vegasu, osvojivši tako krunu i u trećoj težinskoj kategoriji.

Benavidez (29), već prvak u supersrednjoj i poluteškoj kategoriji, pobijedio je u svojoj 32. borbi, ostajući neporažen, nokautom u šestoj rundi. 

Meksikanac rođen u Phoenixu je čak 26 od svoje 32 borbe završavao nokautom. u svom debiju u punoj kategoriji. Ramirez (34) je pretrpio tek drugi poraz u 50 borbi.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
