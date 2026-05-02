MMA borac ozlijeđen u uličnoj tučnjavi: Osvanula snimka kaosa na ulicama Miamija

Patricio Pitbull, UFC borac, sudjelovao je u uličnoj tučnjavi s protivnikom svoga brata, što je na kraju dovelo do otkazivanja borbe. Njegov brat Patricky Pitbull trebao se ove subote boriti protiv Shahzaiba Rinda u svom debiju za promociju Karate Combat, no cijeli je događaj otkazan nakon što je Patricky ozlijeđen u sukobu, prenosi Bloody Elbow.

Do eskalacije je došlo tijekom sučeljavanja na jednom uglu ulice u Miamiju. Patricky Pitbull i prvak lake kategorije Karate Combata, Shahzaib Rind, našli su se licem u lice uoči borbe, no kako nije bilo osiguranja da ih razdvoji, verbalni je sukob brzo prerastao u fizički.

Nakon što je Patricky Pitbull pokušao podići protivnika, razmijenjeno je nekoliko udaraca, uključujući i one koje su zadali njegov brat Patricio Pitbull i jedan član njegova tima. Rind je možda uzvratio udarcima protivniku i njegovoj ekipi, ali nije bio taj koji je prvi započeo fizički sukob, prije nego što se u sve uključilo još ljudi. To nije bio kraj napetosti između dviju strana, a situacija je na kraju dovela do otkazivanja borbe.

Guilherme Cruz izvijestio je da je jučerašnja tučnjava ispred hotela boraca rezultirala time da je Patricky zadobio posjekotinu iznad lijevog oka, zbog čega više ne može nastupiti.

Inače, Patricio Pitbull se prilagođava životu u UFC-u otkako je u organizaciju stigao prošlog travnja, nakon sjajne karijere u Bellatoru. Iako je u nedavnom porazu od Aarona Pica u oktogonu zadobio neke ozljede, to ga nije spriječilo da se uključi u tučnjavu.

Prvak je u posljednjoj obrani naslova prošlog srpnja zaustavio Luiza Rochu, što je dodatno podgrijalo ovaj meč, budući da izazivač trenira pod vodstvom Pitbulla. Tijekom borilačkog tjedna, protivnici su se susreli licem u lice na jednom uglu ulice u Miamiju, gdje je, zbog nedostatka osiguranja ili bilo koga između njih, brzo došlo do fizičkog obračuna.

POGLEDAJTE VIDEO: Lude izjave, atraktivni nokauti i iznenađenja: Pogledajte najbolje trenutke FNC-a 29