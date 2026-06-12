Barbarez nakon remija protiv Kanade: 'Treba biti realan, imali smo i sreće'

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu je odigrana i prva utakmica u skupini B, pobjednika nije bilo u Torontu gdje su Kanada i Bosna i Hercegovina odigrali 1-1 (0-1).

Bosna i Hercegovina je povela u 21. minuti kada je Jovo Lukić glavom iz blizine pogodio suparničku mrežu. Sve do 79. minute BiH je čuvala vodstvo, unatoč kanadskim napadima, a domaćin je do izjednačenja stigao u 79. minuti kada je Cyle Larin pogodio za konačnih 1-1.

Kanađanima je ovo prvi, povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava.

Kanadski izbornik Jesse Marsch:

"Imali smo dojam kako ih imamo. Zamjene su uspjele promijeniti utakmicu. Rekao sam im: 'Sada je vrijeme da pritisnemo'. S prvim poluvremenom sam razočaran, nismo bili dovoljno agresivni, ali od samog početka drugog poluvremena bili smo drugačiji. Moramo naučiti lekciju iz današnje utakmice."

Strijelac kanadskog gola Cyle Larin:

"Ovo je poseban trenutak za mene. Bio sam spreman za ulazak u igru i pomoći momčadi. Mislio sam kako će golovi doći. Uvijek želim igrati za Kanadu, ali nemate uvijek kontrolu nad tim. Moramo ostati koncentrirani za ostale dvije utakmice."

Bosanskohercegovački izbornik Sergej Barbarez:

"Kad se vodi do 10 minuta do kraja ostaje žal za pobjedom, ali 1-1 je zaslužen rezultat za obje strane. Treba biti realan, kako smo mi imali dorih šansi, imali smo i sreće. Bod je zadovoljavajući, ali još nije vrijeme za računanje koliko bodova će biti dovoljno za prolazak u nokaut fazu. Imamo za odigrati još dvije utakmice, pokušati pobijediti i vidjeti što će na kraju ispasti."

Strijelac bosanskohercegovačkog pogotka Jovo Lukić:

"Nisam mogao niti zamisliti bolje nego da prvi gol za reprezentaciju zabijem na svjetskom prvenstvu. Draže bi mi bilo da nisam zabio, ali da smo pobijedili. Dalje možemo proći samo ako ćemo se boriti za svaku loptu iako damo sve od sebe."